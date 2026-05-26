Pe scurt: Premiile de performanță pentru profesori vor înlocui gradația de merit și vor fi acordate temporar, pe baza unor criterii ce urmează să fie stabilite.

Profesorii și cadrele didactice auxiliare ar putea primi premii de performanță între 10% și 20% din salariul de bază, pentru perioade de 3, 6 sau 12 luni, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică la Ministerul Muncii.

Măsura este prevăzută la articolul 22 din proiectul noii legi a salarizării unitare, iar în primul an de aplicare va viza exclusiv domeniul educației și Agenția Națională de Administrare Fiscală, relatează Edupedu.ro.

Premiile vor putea fi acordate trimestrial, semestrial sau anual, dar nu mai mult de 30% dintre angajații unei instituții pot beneficia de acest bonus. Decizia privind acordarea premiilor va fi luată la nivelul fiecărei instituții, iar fondul total alocat nu poate depăși 4% din fondul total de salarii al instituției.

Proiectul prevede că ordonatorii de credite, prin consiliile de administrație ale școlilor și universităților, pot acorda aceste premii pentru „rezultate deosebite”, activități „cu caracter deosebit”, „lucrări cu caracter excepțional” sau pentru un „volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate”.

Premiile se vor acorda cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative și pe baza unor criterii care urmează să fie stabilite prin regulamente specifice pentru domeniul învățământului.

Noua filosofie a legii salarizării se diferențiază de actuala gradație de merit, care va fi eliminată, potrivit declarațiilor făcute luni, 25 mai 2026, la Guvern de ministrul muncii, Dragoș Pîslaru.

Gradația de merit, care se acorda pentru 5 ani și reprezenta o majorare salarială de 25%, va fi înlocuită de acest sistem de bonusuri temporare, reevaluate periodic. Astfel, profesorii nu vor mai primi automat un avantaj salarial fix pentru mai mulți ani, ci vor putea fi selectați periodic pentru aceste premii, în funcție de evaluarea performanței.

Valoarea individuală a bonusului va fi între 10% și 20% din salariul de bază. De exemplu, pentru un profesor cu salariul de bază de 8.000 de lei brut, premiul minim ar putea fi 800 de lei, iar cel maxim 1.600 de lei, pentru perioada stabilită (3, 6 sau 12 luni).

Proiectul stabilește că „premiile de performanță pot fi acordate pentru cel mult 30% din numărul total de posturi”, iar pentru determinarea numărului maxim de beneficiari se va lua în calcul numărul total de posturi ocupate la finalul anului calendaristic anterior.

De asemenea, valoarea totală a premiilor acordate într-un an nu poate depăși 4% din suma prevăzută pentru cheltuielile cu salariile de bază și alte indemnizații.

Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că noul sistem încearcă să înlocuiască mecanismele actuale considerate netransparente sau discreționare: „În Legea 153 a fost preluată ideea de bonusare și de stimulent de performanță, dar care, după aceea, a deraiat”.

Noua lege a salarizării este inclusă ca jalon în PNRR și ar urma să intre integral în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Nu este clar, deocamdată, care vor fi criteriile de performanță pentru aceste evaluări și ce instituție va realiza evaluarea – inspectoratele, școlile sau ministerul. Proiectul prevede că, în anul 2027, aceste prevederi se vor aplica exclusiv personalului didactic și didactic auxiliar, precum și personalului din cadrul ANAF.

Proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor propune și alte modificări importante, printre care o grilă cu 12 grade și plafon de sporuri.