Heltau a câștigat pentru al doilea an consecutiv titlul județean la mini-fotbal pentru old-boys și va reprezenta județul la faza națională a competiției, de la Râșnov.

După ce anul trecut a reprezentat Cisnădia sub denumirea de Amicii și a câștigat titlul la minifotbal old-boys, echipa a jucat în acest an sub denumirea de Heltau. Clubul care poartă vechiul nume al Cisnădiei a câștigat și în acest an campionatul județean în meciurile disputate pe terenul de la ”Voința”.

Heltau Old Boys va reprezenta Sibiul la faza națională de la Râșnov, în luna iunie. ”Este al doilea campionat consecutiv, de anul acesta ne-am făcut clubul nostru cu acte în regulă. Suntem toți din Cisnădie, a fost ceva relaxanat, în iunie mergem la națională, important e să fim împreună și să ne simțim bine. Acolo vor fi echipe mai tinere, mai lăsăm din ego, de la o vârstă înainte, nu mai mergem să câștigăm” a spus Lucian Cotora, fostul fundaș al Interului Sibiu.

Acesta este actualmente profesor de sport și are ore la Liceul Gustav Gundisch Cisnădie și la două școli din Sibiu, la Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură Carol I și la Liceul Tehnologic ”Avram Iancu”.

Fostul fundaș al Interului este nelipsit la meciurile lui FC Hermannstadt de pe teren propriu. Mai mult, Luci Cotora va merge să susțină echipa sibiană în tribună și la returul ”barajului” de la Voluntari. ”E greu, dar cred că va scăpa, Hermannstadt are echipă mai bună decât Voluntari. Cred că Sibiul e foarte bună de la mijloc în sus, îmi plac Chițu, Neguț, Buș dar și portarul Lazar” a punctat Cotora.

”FC Hermannstadt a ajuns la retrogradare din cauza problemelor financiare”

Luci Cotora crede că sibienii plătesc tribut problemelor financiare din acest sezon. ”FC Hermannstadt a ajuns aici din cauza banilor, teoretic au avut, dar practic nu au fost, pentru că bugetul local s-a aprobat târziu, iar portughezii nu au achitat transferul lui Ianis Stoica. Au apărut jucători nemulțumiți, au refuzat la un moment dat și să se antreneze, iar Ivanov și Jair au plecat. Nu știu nici care este relația antrenorului cu jucătorii, el trebuie să se facă iubit” a mai explicat fostul fundaș al Sibiului.