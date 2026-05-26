Cele mai mari ștranduri din apropierea Sibiului se pregătesc de deschiderea sezonului estival în luna iunie. Atât ștrandul din Tălmaciu, cât și cel din Cisnădie își vor aștepta vizitatorii după data de 10 iunie, odată cu debutul zilelor călduroase de vară.

Ștrandul din Tălmaciu, deschis după 10 iunie

Ștrandul de la Tălmaciu se va deschide anul acesta, cel mai probabil, după 10 iunie. „Ne gândim să le mărim cu 5 lei, dar nu e sigur. Posibil să rămână tarifele la fel ca anul trecut”, a spus administratorul ștrandului.

Anul trecut, copiii sub 3 ani au avut intrarea gratuită, pentru cei între 6 și 14 ani prețul a fost de 20 de lei, iar pentru persoanele peste 14 ani, tariful a fost de 30 de lei.

Se deschide și ștrandul din Cisnădie

Mircea Orlățan, primarul din Cisnădie, anunță că tarifele pentru ștrandul Măgura vor rămâne aceleași ca anul trecut. Data exactă a deschiderii nu a fost încă stabilită, însă este estimată pentru mijlocul lunii iunie, posibil odată cu începerea vacanței elevilor de gimnaziu.

Astfel, în ceea ce privește tarifele de acces, copiii până la vârsta de 6 ani beneficiază de intrare gratuită. Elevii, studenții și pensionarii vor plăti un bilet de 15 lei, iar prețul unui bilet pentru adulți este de 30 de lei. De asemenea, cei care doresc să își sporească confortul pot închiria șezlonguri sau umbrele, fiecare la prețul de 10 lei.