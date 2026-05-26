Pe scurt: Intervenție inedită la Primăria Sibiu: pompierii au recuperat doi pui de pescăruș căzuți și i-au încredințat specialiștilor pentru reabilitare.

Doi pui de pescăruș au fost salvați marți, 26 mai 2026, de Serviciul pentru Situații de Urgență Sibiu, cu sprijinul voluntar al pompierilor de la SC Privat Pompieri Company. Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, intervenția a avut loc la sediul instituției de pe bulevardul Victoriei, unde cei doi pui au căzut într-un scoc în timp ce încercau să învețe să zboare.

Echipa de intervenție a reușit să recupereze în siguranță păsările blocate și le-a predat Asociației Prietenii Berzelor Cristian. Organizația se va ocupa de îngrijirea lor până când vor putea fi eliberați din nou în natură.

Primăria Sibiu a precizat că pescărușii sunt prezenți de mai mult timp la acest sediu, unde mai multe familii de păsări și-au găsit adăpost pe acoperișul clădirii.