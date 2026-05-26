Pe scurt: Trei localități din județul Sibiu rămân fără apă miercuri dimineață, timp de trei ore, pentru intervenții la rețeaua electrică. Reluarea furnizării ar putea aduce modificări ale calității apei.

Apă Canal Sibiu SA a anunțat că furnizarea apei potabile va fi oprită miercuri, 27 mai 2026, între orele 09.00 și 12.00, în localitățile Săcel, Sibiel și Fântânele.

Potrivit companiei, întreruperea este cauzată de lucrările de intervenție programate de S.C. Electrica la postul de transformare care alimentează Gospodăria de Apă Săcel.

Reprezentanții Apă Canal Sibiu au precizat că, după reluarea furnizării apei, pot apărea modificări ale turbidității acesteia.

„La reluarea furnizării apei sunt posibile modificări ale turbidității acesteia”, a transmis ing. Maier Bondrea Vasile, citat de .

Locuitorii din cele trei localități sunt sfătuiți să își asigure rezerve de apă pentru intervalul menționat și să fie atenți la eventualele modificări de calitate a apei la repornirea serviciului.

Compania își cere scuze pentru disconfortul creat și mulțumește pentru înțelegere.

În ultima perioadă, mai multe zone din județul Sibiu au fost afectate de lucrări la rețeaua de apă și de întreruperi temporare ale serviciului, cauzate de intervenții la infrastructura electrică sau de modernizări ale sistemului de alimentare cu apă.