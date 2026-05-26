Pe scurt: Tunelurile pentru urși de pe A1 Lugoj–Deva prind contur: lucrările au ajuns la 60%, iar circulația continuă pe autostradă între Boița și Nădlac se apropie.

Pe Autostrada A1 Lugoj–Deva, lucrările la secțiunea Margina–Holdea, cunoscută drept „tunelurile pentru urși”, au ajuns la un progres de 60%, potrivit Economica.net.

Pe cei 9,13 kilometri ai șantierului, asocierea de constructori Spedition UMB – EuroAsfalt (români și bosniaci) lucrează simultan la galeriile tunelurilor, structuri și terasamente, a precizat șeful CNAIR.

La Tunelul 1, format din două galerii de 415 metri și 367,5 metri, au fost finalizate excavația, torcretarea și fundațiile boltei întoarse. În prezent, se lucrează la cea de-a doua cămășuire, hidroizolație și drenuri laterale.

La Tunelul 2, care are două galerii de 1.985 metri și 1.825 metri, au fost excavați 986 metri din galeria de pe calea 2 și 1.163 metri din galeria de pe calea 1.

Construcția tunelurilor de pe această secțiune utilizează noua metodă austriacă (NATM), tehnologie folosită și la tunelurile de pe Secțiunea 4 (Curtea de Argeș – Tigveni) a Autostrăzii Sibiu–Pitești.

Lucrările la cele două viaducte și cele două pasaje de pe traseu sunt finalizate la nivelul fundațiilor și structurilor. În ceea ce privește terasamentele, stratul de formă și stratul inferior de fundație sunt realizate în proporție de 90%.

Contractul pentru această secțiune lipsă din Autostrada Lugoj–Deva are o valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA). După deschiderea circulației pe cei 9,13 kilometri ai secțiunii Margina–Holdea, șoferii vor putea circula continuu pe autostradă, pe o distanță de peste 360 de kilometri, de la Boița la Nădlac.

