Pe scurt: Șoferii care tranzitează zona liceului din Avrig trebuie să fie atenți la restricțiile de circulație impuse pentru reparații urgente la pod.

Traficul rutier este restricționat marți, 26 mai 2026, în proximitatea Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr” din Avrig, ca urmare a unor lucrări de reparație urgente la podul situat în fața restaurantului Noema.

Potrivit Primăriei Orașului Avrig, participanții la trafic sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară instalată în zonă.

Autoritățile locale solicită șoferilor să fie atenți la indicatoarele rutiere și la eventualele modificări ale traseului, pentru a evita incidentele și blocajele în trafic.