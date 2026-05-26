Managerul Ciprian Ștefan a transmis un apel public către autorități, după ce acesta a consultat draftului noii legi a salarizării din sectorul public.

Acesta și-a exprimat speranța că varianta elaborată împreună cu Ministerul Culturii și transmisă oficial în urmă cu trei săptămâni va fi cea aprobată și asumată de factorii de decizie.

În mesajul publicat, managerul Muzeul ASTRA a subliniat că aproximativ 5.000 de profesioniști din întreaga țară activează în muzeele României, ocupându-se de administrarea, conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural, dar și de activități educative menite să păstreze vie moștenirea culturală pentru generațiile actuale și viitoare.

Acesta a făcut apel către Parlamentul României, Guvern și toți decidenții implicați să trateze angajații din sistemul muzeal „corect și echitabil”, evidențiind rolul important pe care muzeele îl au în dezvoltarea organică a societății și în oferirea unei stări de bine într-o perioadă marcată de numeroase provocări.

Redăm mesajul domnului Ciprian Ștefan

“Am consultat draftul noii legi a salarizării din sectorul public. Sper ca varianta lucrată împreună cu Ministerul Culturii – documentul oficial pe care l-am transmis în urmă cu 3 săptămâni – să fie cea agreată și asumată.

​Suntem aproximativ 5.000 de profesioniști în toată țara care administrăm, conservăm, restaurăm, punem în valoare și educăm, asigurându-ne că moștenirea culturală a României rămâne vie pentru generațiile actuale și viitoare.

​Fac un apel public către Parlamentul României, Guvern și toți decidenții implicați: tratați-ne corect și echitabil!

​Muzeele dezvoltă organic societatea și oferă acea stare de bine, atât de necesară în aceste vremuri tulburi. Acesta este un ultim strigăt pentru cea mai importantă resursă din muzeele României: resursa umană!

​Dați-ne respectul meritat!” a postat managerul Muzeului Astra din Sibiu, Ciprian Ștefan