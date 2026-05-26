Pe scurt: Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol ajunge la Sibiu. „Lungul drum al zilei către noapte” a impresionat juriul și a adus recunoaștere echipei TNRS.

Teatrul Național Radu Stanca Sibiu a fost distins cu Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol pentru producția „Lungul drum al zilei către noapte”, după cum a anunțat instituția marți, 26 mai 2026.

Spectacolul este o adaptare după piesa lui Eugene O’Neill, în scenariul lui Roman Doljanski, regia fiind semnată de Timofei Kuliabin, iar scenografia de Oleg Golovko.

Premiul a fost ridicat de Constantin Chiriac, directorul general al TNRS, în cadrul Galei Premiilor UNITER. Evenimentul a marcat o recunoaștere importantă pentru echipa teatrului sibian, care a reușit să impresioneze juriul cu această montare de excepție.

Potrivit anunțului publicat de Teatrul Național Radu Stanca Sibiu, întreaga echipă a fost felicitată pentru performanța artistică și pentru efortul depus în realizarea spectacolului. Producția a atras atenția atât prin interpretarea actorilor, cât și prin viziunea regizorală și scenografia inovatoare.

„Lungul drum al zilei către noapte” a fost deja remarcat pe scena teatrală națională și internațională, fiind difuzat în premieră și în cinematografele din SUA. Regizorul Timofei Kuliabin, cunoscut pentru abordările sale curajoase, a colaborat cu scenaristul Roman Doljanski și scenograful Oleg Golovko pentru a aduce pe scenă o versiune profundă și actuală a textului clasic.

Premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol reprezintă una dintre cele mai importante distincții din teatrul românesc, iar câștigarea acestuia consolidează poziția TNRS ca unul dintre cele mai apreciate teatre din țară. Reacțiile publicului nu au întârziat să apară, sute de mesaje de felicitare fiind transmise echipei pe rețelele sociale.

Printre cei care au transmis felicitări se numără și actrița Ofelia Popii, precum și numeroși spectatori și colaboratori ai teatrului. Mulți dintre aceștia au subliniat importanța premiului pentru Sibiu și pentru comunitatea artistică locală.

Montarea „Lungul drum al zilei către noapte” la Sibiu a fost deja subiectul unor ample discuții în presa culturală, iar regizorul Timofei Kuliabin a fost apreciat pentru modul în care a reușit să aducă o nouă perspectivă asupra piesei lui Eugene O’Neill. Detalii despre spectacol și despre succesul său internațional pot fi găsite și în articolul dedicat difuzării producției în SUA.

