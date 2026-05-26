Pe scurt: Tunelul Robești, cu două galerii și o lungime de 900 de metri, marchează o premieră în infrastructura rutieră din România. Vezi detalii despre lucrări și metodele folosite.

Pe Autostrada Sibiu – Pitești a avut loc marți, 26 mai 2026, prima traversare cu mașina prin Tunelul Robești, cel mai nou tunel rutier construit pe această autostradă, în cadrul Secțiunii 2 Boița – Cornetu. Informația a fost anunțată de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, printr-un videoclip publicat pe Facebook, potrivit Mediafax.

Tunelul Robești are o lungime de aproximativ 900 de metri și este format din două galerii, denumite „Sorana” și „Ilinca”, după modelul folosit și la alte tuneluri de pe traseul autostrăzii. Galeria pentru sensul Pitești – Sibiu poartă numele „Sorana”, iar cea pentru Sibiu – Pitești se numește „Ilinca”.

Lucrările de excavare pentru cele două galerii, cu o lungime totală de circa 1,8 kilometri, au început în octombrie 2025 și au fost finalizate prin străpungeri succesive până în luna mai 2026. Pentru prima dată la construcția unui tunel de autostradă din România a fost folosită metoda de excavare cu explozibil.

Potrivit reprezentanților proiectului, lucrările au avansat într-un ritm bun, iar în prezent se lucrează simultan la patru tuneluri pe Autostrada Sibiu – Pitești, în timp ce pregătirile pentru al cincilea tunel sunt deja în desfășurare. Străpungerea galeriei pentru sensul Pitești – Sibiu a fost realizată la începutul lunii mai 2026, iar cea de-a doua galerie a fost finalizată ulterior.

Autostrada Sibiu – Pitești este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România și beneficiază de cofinanțare din fonduri europene.