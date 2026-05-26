Veste excelentă pentru comunitatea BMW din centrul țării! Începând cu data de 8 iunie 2026, județul Sibiu devine noua bornă kilometrică a calității în mentenanța auto. bForce Cristian – Sibiu își deschide porțile, aducând expertiza dobândită în ani de performanță la București, direct în sprijinul clienților locali.

Extinderea activității vine ca un răspuns firesc la solicitările pasionaților de BMW care își doreau servicii de top fără compromisul unor drumuri lungi până în capitală. Noua locație din Cristian este concepută ca un centru de excelență, unde transparența și tehnologia de ultimă oră se întâlnesc pentru a oferi cea mai bună îngrijire mașinii tale.

„Deschiderea bForce Cristian – Sibiu reprezintă un nou pas în dezvoltarea activității noastre, după experiența acumulată în locația principală din București. Ne-am dorit această extindere pentru a fi mai aproape de clienții și pasionații BMW din zona centrală a țării și pentru a putea oferi acces mai rapid la servicii specializate, fără deplasări lungi către capitală”, declară reprezentanții bForce.

Eveniment „Open Doors”: Vizitează cel mai modern service dedicat BMW

Pentru a marca acest nou capitol, echipa bForce invită publicul la un eveniment de tip Open Doors, care va avea loc pe data de 06.06.2026. Aceasta este ocazia perfectă pentru clienți să vadă „ce se află sub capota” business-ului lor.

Pe parcursul întregii zile, pasionații mărcii și viitorii clienți sunt invitați să participe la tururi ghidate chiar în zona de lucru, unde vor putea vedea îndeaproape echipamentele moderne și tehnologia utilizată pentru mentenanța automobilelor.

Această experiență este concepută pentru a demonstra modul de lucru riguros al echipei , oferindu-vă posibilitatea de a interacționa direct cu specialiștii noștri și de a înțelege procesele tehnice prin care ne asigurăm că fiecare mașină este tratată la standarde de excelență.

Profesionalism și transparență la standarde ridicate

bForce Cristian – Sibiu nu este doar un simplu service, ci un partener pentru siguranța ta la volan. Locația pune accent pe o relație onestă cu fiecare client, eliminând incertitudinea costurilor ascunse sau a intervențiilor realizate superficial.

„bForce Cristian – Sibiu va funcționa ca un service specializat, dotat cu echipamente moderne și susținut de o echipă pregătită să ofere servicii realizate la standarde ridicate de calitate. Ne dorim să construim o relație bazată pe încredere și seriozitate, oferind clienților o experiență corectă și profesionistă, de la primul contact până la finalizarea fiecărei intervenții”, au mai adăugat reprezentanții companiei.

Echipa bForce Cristian- Sibiu așteaptă sibienii pe strada XIII, nr. 557085, Cristian, începând cu 8 iunie 2026 în Cristian, Sibiu, pentru a descoperi ce înseamnă cu adevărat atenția la detalii dedicată tuturor autoturismelor BMW.