Pe scurt: Un localnic din Mediaș a fost oprit de polițiști pe strada Avram Iancu, la volanul unui motociclu fără acte și fără permis. Cazul a dus la deschiderea unui dosar penal.

Un tânăr de 21 de ani din Mediaș a fost oprit de polițiștii rutieri pe strada Avram Iancu, luni, 25 mai, în jurul orei 20:45.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, tânărul conducea un motociclu, deși nu deținea permis de conducere. Mai mult, verificările au condus la alte probleme pentru medieșean.

“Din verificările efectuate de către polițiști a rezultat că tânărul nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, iar motociclul este neînmatriculat.” a transmis IPJ Sibiu

Acțiunea a avut loc în cadrul activităților de control rutier desfășurate în municipiul Mediaș, unde polițiștii urmăresc respectarea legislației privind circulația pe drumurile publice.

