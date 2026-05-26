Pe scurt:
Motorina a ajuns mai ieftină decât benzina la Rompetrol, după o ieftinire surpriză. Diferența față de stațiile Petrom este de 19 bani pe litru.
Rompetrol a redus marți, 26 mai 2026, prețul motorinei cu 10 bani pe litru, menținând prețul benzinei neschimbat, potrivit Economica.net.
Astfel, în stațiile Rompetrol din București, motorina costă acum 9,34 lei litrul, iar benzina 9,38 lei litrul. Această situație, în care motorina devine mai ieftină decât benzina, este rar întâlnită în România și reprezintă o premieră de la debutul crizei energetice generate de războiul din Iran.
Rompetrol este singura mare rețea care a redus prețul motorinei în dimineața zilei de marți, 26 mai 2026, iar după această ieftinire, aici se găsește cea mai ieftină motorină din România. Diferența față de prețul motorinei din stațiile Petrom – care în mod tradițional ofereau cele mai mici tarife – a ajuns la 19 bani pe litru.
Prețurile la carburanți în Sibiu
Prețurile carburanților din Sibiu și Miercurea Sibiului continuă să varieze semnificativ în funcție de compania petrolieră și tipul de combustibil ales. Cele mai mici tarife sunt înregistrate la carburanții standard, în timp ce variantele premium depășesc pragul de 10 lei/litru în mai multe stații.
|Benzină standard
|Preț
|Benzină premium
|Preț
|Petrom
|9,32 lei
|Petrom
|9,80 lei
|Socar
|9,34 lei
|Socar
|9,89 lei
|OMV
|9,38 lei
|OMV
|9,95 lei
|MOL
|9,38 lei
|Gazprom
|9,99 lei
|Lukoil
|9,38 lei
|MOL
|9,99 lei
|Gazprom
|9,38 lei
|Lukoil
|10,03 lei
|Rompetrol
|9,38 lei
|Rompetrol
|10,10 lei
|Motorină standard
|Preț
|Motorină premium
|Preț
|Rompetrol
|9,34 lei
|Petrom
|10,30 lei
|Petrom
|9,53 lei
|Socar
|10,39 lei
|OMV
|9,59 lei
|OMV
|10,40 lei
|MOL
|9,59 lei
|MOL
|10,41 lei
|Socar
|9,59 lei
|Rompetrol
|10,50 lei
|Lukoil
|9,64 lei
|Lukoil
|10,51 lei
|Gazprom
|9,89 lei
|Gazprom
|10,89 lei
Piața carburanților funcționează în prezent sub o reglementare de criză impusă de Guvern, valabilă până în iunie, care limitează adaosurile comerciale la nivelul celor din anul precedent.
Pe fondul fluctuațiilor de preț din ultimele săptămâni, valul de scumpiri la carburanți a fost resimțit și la Sibiu, iar evoluția prețurilor rămâne sub atenția șoferilor.
