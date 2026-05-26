Pe scurt: Un nou val de concedieri lovește sectorul IT: 300 de angajați TELUS Digital din România își pierd locul de muncă, iar modul de comunicare al deciziei a stârnit critici dure.

Compania TELUS Digital a anunțat marți, 26 mai 2026, o concediere colectivă care va afecta aproximativ 300 de angajați din România.

Potrivit Libertatea, decizia vine după închiderea unui proiect important la solicitarea clientului, iar disponibilizările vor avea loc în perioada iulie – octombrie 2026.

Informația a fost confirmată public de analistul și consultantul în resurse umane Doru Șupeală, care a criticat modul în care compania a comunicat decizia către angajați. El a subliniat că acesta este al doilea val major de concedieri la TELUS Digital în ultimele luni.

„Acum o lună, alți 300 de angajați români ai firmei Telus Digital au fost dați afară, odată cu închiderea unui alt proiect major. Sunt 600 de oameni care rămân fără job”, a scris Șupeală într-o postare pe Facebook.

Consultantul a atras atenția asupra mesajului transmis intern de conducerea companiei, pe care l-a descris drept o formă de „ipocrizie fără margini”. El a citat din mesajul adresat angajaților:

„Nu pot exprima suficient cât de recunoscătoare sunt pentru tot ceea ce ați făcut și continuați să faceți. Până când veți primi mai multe detalii, vă rog să rămâneți concentrați pe performanță cu același profesionalism care v-a caracterizat mereu. Vă mulțumesc pentru înțelegere și dedicare.”

Potrivit consultantului, diferența dintre angajatorii responsabili și cei criticați nu este dată de concedieri în sine, ci de modul în care acestea sunt gestionate:

„Nu faptul că fac disponibilizări diferențiază în această perioadă angajatorii și managerii responsabili și umani de cei aroganți, reci precum gheața și nesimțiți. Ci FELUL în care o fac”, a mai afirmat Șupeală.

Valul de concedieri are loc pe fondul unor schimbări majore în industria de outsourcing și servicii de suport. În ultimii ani, companiile din domeniile BPO, customer support și IT services au redus personalul din cauza presiunilor economice, automatizării și optimizării costurilor.

TELUS Digital are operațiuni în mai multe orașe din România, inclusiv București, Craiova și Brașov.

Potrivit datelor financiare, compania avea în 2024 aproximativ 2.489 de angajați, iar în ultimii ani a înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri și profitului.

Fenomenul concedierilor colective în sectorul IT nu este izolat, alte companii din domeniu anunțând măsuri similare în această perioadă. Situații asemănătoare au fost raportate și la nivel local, după cum arată și concedieri pe bandă rulantă la Sibiu în rândul firmelor de IT.