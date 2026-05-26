Pe scurt: TNRS Sibiu a dominat Gala UNITER 2026, adjudecând toate premiile pentru care a fost nominalizat. Descoperă ce spectacole și artiști au fost recompensați.

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu a fost marele câștigător al Galei Premiilor UNITER, ediția a 34-a, desfășurată luni, 25 mai 2026, la Teatrul Odeon din București.

Potrivit , TNRS a obținut patru premii din tot atâtea nominalizări, confirmându-și poziția de lider în teatrul românesc.

Cel mai important trofeu al serii, premiul pentru Cel mai bun spectacol, a revenit producției „Lungul drum al zilei către noapte”, adaptare după Eugene O’Neill, cu scenariul semnat de Roman Doljanski, regia Timofei Kuliabin și scenografia Oleg Golovko.

În cadrul aceluiași spectacol, Nicu Mihoc a fost recompensat cu premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, pentru interpretarea personajului Edmund Tyrone.

La categoria Cea mai bună muzică originală și sound design, juriul UNITER l-a desemnat câștigător pe compozitorul Vasile Șirli pentru muzica spectacolului „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie (după 1001 de nopți)”, regizat de Silviu Purcărete, cu scenografia realizată de Dragoș Buhagiar.

Secția germană a TNRS a fost premiată pentru Cel mai bun lighting design, distincție acordată lui Nichita Teodorescu pentru contribuția sa la spectacolul „Iarna” de Jon Fosse, regizat de Hunor Horváth, cu scenografia Oana Micu.

Același spectacol a primit și Votul publicului la aceeași categorie, confirmând aprecierea spectatorilor pentru lighting designul semnat de Teodorescu.

Directorul general al TNRS și președintele FITS, Constantin Chiriac, a declarat:

„A fost o perioadă incredibilă, cu multe proiecte și premiere importante, cu regizori și artiști foarte valoroși care au venit să lucreze la Sibiu. Nu este o întâmplare, lucrăm cu mulți ani în avans pentru a stabili aceste colaborări și vor urma și alți regizori importanți din cultura mondială care vor monta pe scena TNRS. Mă bucur nespus pentru această formă de recunoaștere a muncii noastre și mulțumesc echipei cu care am făcut aceste proiecte. Nu în ultimul rând mulțumesc Primăriei Sibiu, Consiliului Local și tuturor celor care sprijină darul pe care actorii îl oferă Măriei sale, Publicul!”

Marele premiu UNITER 2026 a ajuns astfel la Sibiu, confirmând succesul spectacolului regizat de Timofei Kuliabin.

Potrivit TNRS, spectacolele premiate vor putea fi văzute în cadrul celei de-a 33-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), între 19 și 28 iunie.

„Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul și a fugii lui în pustie (după 1001 de nopți)” este programat duminică, 21 iunie, de la ora 17:00 și de la ora 20:00, iar „Lungul drum al zilei către noapte” va avea reprezentație miercuri, 23 iunie, de la ora 16:00.