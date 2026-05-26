Pe scurt: Champions Sibiu a reușit o dublă performanță la volei juvenil: locul 4 la U17 și vicecampioană în Liga a II-a. Clubul confirmă ascensiunea în sportul juvenil românesc.

ACS Champions Sibiu a încheiat pe locul 4 Turneul Final al Campionatului Național U17, desfășurat la Târgu Mureș, potrivit clubului.

Pentru generația antrenată de Sabin Sopa și Andrei Banciu, aceasta a fost prima participare la un turneu final U17 din istoria clubului, iar echipa a terminat la egalitate de puncte cu CS Muscel, ocupanta locului 3.

La turneul final au participat unele dintre cele mai puternice centre de volei juvenil din România: CSM București, CSU Medicina Târgu Mureș, CSM Constanța, CS Muscel și CSV Craiova. Champions Sibiu a pierdut primele două meciuri, 0-3 cu CSM București și cu gazdele de la CSU Medicina Târgu Mureș, dar a revenit spectaculos cu trei victorii consecutive: 3-2 cu CSM Constanța, 3-1 cu CS Muscel și 3-1 cu CSV Craiova, în ciuda oboselii acumulate după cinci zile de competiție intensă.

Clasamentul final al Turneului Final U17 a fost:

1. CSU Medicina Tg. Mureș – 13p

2. CSM București – 12p

3. CS Muscel – 8p

4. Champions Sibiu – 8p

5. CSV Craiova – 3p

6. CSM Constanța – 3p

Potrivit clubului, rezultatul obținut la U17 reflectă anii de muncă, selecție și antrenamente, dar și investiția în pregătirea psihologică a sportivelor, un aspect tot mai important în competițiile de juniori. În acest sezon, Champions Sibiu a obținut calificări la turnee finale și semifinale cu mai multe categorii de vârstă, confirmând progresul proiectului sportiv. Performanța la U17 vine după alte rezultate notabile, precum medalia de bronz la U15.

Champions Sibiu B, vicecampioană la Turneul Final U17 – Liga a II-a

În paralel cu echipa principală, Champions Sibiu a fost prezentă și la Turneul Final U17 – Liga a II-a, organizat la Șura Mică. Acest nivel reunește formațiile clasate între locurile 25–60 la nivel național. Echipa Champions Sibiu B, antrenată de Andrei Toacșe, a încheiat competiția pe locul 2, după victorii cu CSS 2 Can&Power București, CS Laguna Constanța, LPS Satu Mare și LPS Viitorul Pitești.

Clasamentul final la Liga a II-a:

1. ACS Atomic Blaj – 15p

2. Champions Sibiu B – 12p

3. CSS 2 Can&Power București – 7p

4. LPS Viitorul Pitești – 7p

5. CS Laguna Constanța – 3p

6. LPS Satu Mare – 1p

Turneul de la Șura Mică a durat cinci zile și a adus meciuri spectaculoase, săli pline și confruntări intense, oferind sportivelor o experiență importantă pentru dezvoltarea lor viitoare.

Prezența simultană a două echipe Champions Sibiu în fazele finale ale campionatului U17 marchează o etapă importantă pentru clubul sibian, care continuă să crească în voleiul juvenil românesc.

Galerie Foto