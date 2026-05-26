Interstar Sibiu cucerit trofeul Cupei Național U19, după ce în finala competiției disputată la Buftea a învins la penaltyuri pe LPS Suceava, după 2-2 în timpul regulamentar.
Interstar a condus în două rânduri, dar LPS Suceava a reușit să revină pe tabelă de fiecare dată. Golurile echipei pregătite de Ștefan Fogorosi au fost marcate de Vicențiu Vlad în minutul 22 și Bogdan Soare în minutul 65. După 90 de minute a fost egalitate, 2-2.
Soarta jocului s-a decis la lovituri de departajare, acolo unde formația sibiană s-a impus cu 4-2. Interstar ratase prima, dar a avut nervii mai tari.
Cel mai bun jucător al finalei a fost ales Benjamin Kielhorn, jucătorul lui Interstar Sibiu.
La finalul sezonului 2022/2023, sub conducerea lui Mihai Ianc, Interstar Sibiu cucerea Cupa Elitelor la categoria U16, în finala cu Farul Constanța. La trei ani distanță de la acel moment, aceeași generație a celor de la Interstar Sibiu a câștigat un nou trofeu, în Cupa Național U19.
Interstar Sibiu: David CÂNDEA – Darius POPESCU (Robert TATU 85), Marc BRÎNZOIU, Tudor DEAC, Constantin ȘERB – Mircea SCHEAU-cpt., Robert BÂRGHIȘ – Benjamin KIELHORN (Bogdan STROIA 85), Vicențiu VLAD (Victor DRĂGOIU 71), Bogdan SOARE – Alexandru FÎNTÎNĂ (Darius DAMIAN 52). Antrenor: Ștefan FOGOROSI
Rezerve neutilizate: Andrei BASARABĂ – David IRIMIE, Raul NICULA, David ROȘU, David SIMA
Parcurs Interstar Sibiu U 19 în Cupa Național U 19:
Etapa eliminatorie 1: 4-1 cu ACS Alma Sibiu
Etapa eliminatorie 2: 4-2 cu AFC Hermannstadt
Șaisprezecimi: 3-0 cu CSM Deva
Optimi: 4-3 cu ACS Târgu Mureș 1898
Sferturi de finală: 4-1 cu Unirea Bascov
Semifinale: 1-0 / 3-1 cu CSM Slatina
