Prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a vorbit despre problema urșilor, tot mai prezenți în comunele și satele din județul Sibiu. Potrivit acestuia, responsabilitatea intervențiilor revine autorităților locale, prin comisiile special constituite conform legislației.

Județul Sibiu se confruntă în ultima perioadă cu un număr tot mai mare de apariții ale urșilor în zonele locuite. Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu raportează intervenții frecvente atât în localități montane, cât și în zone turistice cunoscute.

Conform datelor oficiale, situația s-a intensificat în ultima săptămână. „În perioada 22 mai 2026 și până în prezent, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu au fost înregistrate 12 apeluri prin S.N.U.A.U. 112 prin care a fost sesizată prezența urșilor”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Sibiu.

Printre localitățile în care au fost semnalate animale sălbatice se numără Cisnădie, Agnita și zona Valea Avrigului. Jandarmii au intervenit și în Cârțișoara, Alțâna, Nocrich, dar și în zona Tocile.

Prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a declarat că legislația stabilește clar cine are responsabilitatea gestionării acestor situații. „După cum am mai spus, atribuțiile conform legislației sunt ale primarilor localității, unde trebuie să fie o comisie specializată formată din medic veterinar, primarul. Atribuțiile aparțin acestei comisii”, a declarat prefectul.

Recent, un urs a fost observat pe Calea Poplăcii din Sibiu. De asemenea, nici cartierul Gușterița nu a fost ocolit de aparițiile animalelor sălbatice.

