Măgura Cisnădie a terminat în genunchi sezonul în play-off-ul Diviziei A de handbal: nu s-a prezentat la meciul de la Iași și este penalizată cu două puncte pentru o datorie mai veche.

Cisnădia avea deja un punct penalizare pentru neplata unei datorii mai vechi la fosta jucătoare, Judith Vizuete. Clubul Măgura nu a respectat decizia Comisiei de Soluționare a Litigiilor, de a îi achita jucătoarei banii și a mai fost penalizată cu încă un punct.

”În legătură cu Decizia 1076/18.05.2026 a Comisiei Centrale de Competiții referitoare la sesizarea sportivei JUDITH VIZUETE RECUENCO privind nerespectarea Hotărârii nr. 869/09.02.2026, pronunțată de către Comisia de Soluționare a Litigiilor, de către clubul C.S. MĂGURA CISNĂDIEI, Comisia Centrală de Disciplină, constatând că sunt îndeplinite condițiile art. 25, în baza art. 2.2, raportat la art. 26.3 lit. a) din Regulamentul disciplinar al FRH, sezon competițional 2025-2026, admite cererea de ratificare și înscrie hotărârea în Registrul de Evidență Sancțiuni, după cum urmează:

– sancționarea clubului C.S. MĂGURA CISNĂDIEI cu scăderea unui punct (- 1 punct) în clasament, aferent perioadei 02.05.2026 – 11.05.2026. Sancțiunea de depunctare va fi pusă în aplicare pentru sezonul competițional 2025-2026” se arată pe siteul oficial al Federației Române de Handbal.

Mai mult, echipa antrenată de Alexandru Weber nu s-a prezentat nici la meciul programat în ultima etapă, la Iași, fapt care probabil va aduce o amendă pentru club.

Jocul va fi omologat cu scorul de 10-0 pentru CSM Iași, echipă promovată în Liga Națională, alături de CSM Tg. Mureș.

Astfel, Măgura a încheiat sezonul pe ultimul loc în play-off, dar și cu restanțe la jucătoare, chiar dacă salariile sportivelor sunt unele foarte mici.

Dacă clubul Măgura nu își rezolvă rapid problemele, riscă un val de memorii la Federație.