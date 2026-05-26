Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA construiește un parc fotovoltaic la Sibiu. Centrala va fi compusă din peste 400 de panouri. Proiectul se află la Agenția pentru Protecția Mediului.

Parcul fotovoltaic realizat de Romatsa la Sibiu va fi compus din 438 de panouri de 580 WP cu o putere totală instalată de peste 254 kWp. Panourile vor fi montate pe o structură metalică fixă, orientate spre sud, sub un unghi de 30 de grade. Ele vor fi amplasat deasupra suprafețelor disponibile a terenului situat în strada Oituz nr. 25 unde DSNA Sibiu are sediul.

Proiectul se află acum în consultare la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în vederea obținerii autorizației de mediu. După aprobare, lucrările ar trebui finalizate până în luna decembrie 2026.

Reprezentanții Romatsa susțineau, în trecut, că energia generată de centrala fotovoltaică va contribui în mod direct la reducerea consumului de electricitate din surse convenționale. În perspectivă, se dorește și amenajarea a două stații de încărcare pentru vehicule electrice.