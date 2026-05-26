Pe scurt: Cei care vor să cumpere vechime pentru pensie vor plăti mai mult din iulie 2026, iar recalcularea îi va afecta și pe cei care au achitat deja în avans. Află cât va costa un an de stagiu și ce trebuie să știe cei interesați.

Românii care doresc să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială vor plăti mai mult începând cu 1 iulie 2026, ca urmare a creșterii salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, față de 4.050 de lei în prezent.

Modificarea va influența direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și, implicit, costul cumpărării vechimii.

Potrivit Digi24, recalcularea se va aplica inclusiv contractelor aflate deja în derulare, chiar și în situațiile în care contribuția a fost achitată în avans, după cum a transmis Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București.

În prezent, stagiul minim de cotizare contributiv necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani.

Pentru persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public, asigurarea voluntară poate reprezenta o soluție pentru completarea stagiului de cotizare și pentru acumularea anilor necesari la stabilirea drepturilor de pensie.

„Persoanele interesate de completarea stagiului de cotizare în vederea obținerii pensiei pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. În cadrul acestui contract se menționează perioada pentru care se achită contribuția, aceasta putând fi cuprinsă între o lună și maximum 6 ani, în funcție de necesitățile fiecărei persoane, până la data ieșirii la pensie (îndeplinirii condițiilor de pensionare). Se poate cumpăra doar perioada necontributivă (fără contract de muncă, facultate, stagiu militar etc)”, a explicat Cristiana Dumitrescu pentru Digi24.

Conform legislației, contribuția lunară minimă se calculează prin aplicarea unui procent de 25% asupra salariului minim brut pe economie. Până la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie este de 4.050 lei pe lună, ceea ce înseamnă o contribuție minimă de 1.012,50 lei lunar, respectiv 12.150 lei pentru un an de stagiu de cotizare.

Persoanele care doresc pot opta pentru plata unei contribuții mai mari decât cea minimă, în funcție de propriile opțiuni sau obiective privind cuantumul pensiei viitoare, acest aspect fiind stabilit prin contractul de asigurare încheiat cu Casa de Pensii.

Costul unui an de vechime crește la 12.975 de lei de la 1 iulie 2026

Guvernul a aprobat Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care prevede majorarea acestuia la 4.325 lei lunar începând cu 1 iulie 2026, față de 4.050 lei cât este în prezent. Această creștere de 6,8% înseamnă o majorare de 275 de lei în sumă brută. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei, cu o creștere de 125 lei pe net.

„Costul cumpărării vechimii în sistemul public de pensii va crește de la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei. Contribuția de asigurări sociale datorată în cazul contractelor este de 25% din venitul asigurat, iar nivelul minim al acesteia este raportat la salariul minim brut pe țară. Astfel, după intrarea în vigoare a noii valori, contribuția lunară minimă va ajunge la 1.081,25 lei, rotunjit la 1.082 lei, față de aproximativ 1.013 lei în prezent. În consecință, costul unui an de stagiu de cotizare cumpărat prin contract de asigurare socială va crește la 12.975 de lei”, a precizat directorul Casei de Pensii din București.

Cuantumul contribuției este actualizat ori de câte ori salariul minim brut pe economie este modificat, deoarece baza minimă de calcul este legată direct de acest indicator. Persoanele care au încheiat contracte de asigurare socială înainte de 1 iulie 2026 și sunt asigurate la nivelul salariului minim vor avea contribuția actualizată automat în funcție de noua valoare a acestuia. Cei vizați vor fi informați prin notificare cu privire la modificarea bazei de calcul și la noul cuantum al contribuției datorate.

„Chiar și în situația în care contribuția a fost achitată în avans pentru o perioadă de un an, recalcularea se va aplica după majorarea salariului minim. În aceste cazuri, persoanele asigurate vor trebui să achite diferența rezultată în urma actualizării contribuției”, a mai explicat Cristiana Dumitrescu.

Asigurarea voluntară este un mecanism prin care o persoană poate contribui, opțional, la sistemul public de pensii, chiar dacă nu este obligată prin lege să plătească contribuții sociale. Persoana încheie un contract de asigurare socială cu Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) și plătește contribuția de asigurări sociale (CAS), la fel ca un salariat, dar în mod independent. Scopul este acumularea sau completarea stagiului de cotizare necesar pentru obținerea pensiei.

Pot beneficia de această opțiune persoanele care nu au un loc de muncă, românii plecați în străinătate care nu contribuie la un alt sistem de pensii, cei care nu au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani sau cei care doresc să își crească punctajul și valoarea viitoarei pensii.

Nu există o limitare strictă privind statutul profesional, cât timp persoana nu este deja asigurată obligatoriu pentru veniturile respective. Procedura presupune depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii și stabilirea venitului lunar asigurat, care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe economie, dar poate fi mai mare, în funcție de dorința persoanei.

Mai multe detalii despre costurile pentru cumpărarea unui an de vechime la pensie în 2026 pot fi consultate și în articolul Cât te costă să „cumperi” un an de vechime pentru pensie în 2026.