Pe scurt: Nemulțumirile față de noua lege a salarizării cresc: SANITAS acuză scăderi de venituri și anunță acțiuni de protest la nivel național.

Proiectul noii legi a salarizării bugetare, prezentat luni, 25 mai 2026, de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a stârnit reacții dure din partea sindicatelor din Sănătate. Potrivit Mediafax, Federația SANITAS a transmis marți, 26 mai 2026, că forma actuală a proiectului este „profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială”.

SANITAS susține că, prin această lege, pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. „Consiliul Național SANITAS s-a reunit marți, 26 mai, în ședință de urgență, ca reacție la publicarea proiectului noii legi a salarizării unitare, iar concluzia este una fără echivoc: forma făcută publică reprezintă cea mai proastă variantă a viitoarei legi și este departe de angajamentele și principiile discutate cu reprezentanții guvernului în ultimele luni de negocieri. În loc să aducă majorări de venituri pentru angajații din sănătate și asistență socială, acest proiect riscă să producă exact efectul opus: pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea”, se arată în comunicatul SANITAS.

Federația sindicală acuză că proiectul este inechitabil și incomplet, menționând că anumite categorii de salariați au fost omise. „Această lege este inechitabilă. Nu tratează echilibrat categoriile profesionale și creează noi diferențe și noi nedreptăți în sistem. Mai mult, este o lege incompletă – există categorii de salariați care pur și simplu au fost omise. Diferența dintre ceea ce SANITAS a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătății și ceea ce este prezentat acum este majoră și greu de explicat”, precizează SANITAS.

În aceste condiții, sindicaliștii anunță primele acțiuni de protest: joi, 28 mai 2026, vor picheta Ministerul Muncii, iar pe 3 iunie vor protesta în Piața Victoriei și în fața Parlamentului. „SANITAS solicită retragerea proiectului în forma actuală și reluarea imediată a negocierilor reale, pe baza angajamentelor asumate și a respectului față de angajații din Sănătate și din Asistență socială. Domnilor guvernanți, nu vă mai ascundeți după pseudo-motivații de tipul: ‘dacă nu adoptăm legea în patru săptămâni, pierdem banii din PNRR’. Negociem pe acest subiect de doi ani și n-ați respectat niciuna dintre cele trei forme la care ați ajuns după discuțiile cu partenerii sociali”, se mai arată în comunicat.

Sindicaliștii avertizează că, dacă proiectul nu este retras și corectat conform ultimei forme negociate cu sindicatele din sectorul public, vor continua protestele: „Dacă forma actuală a proiectului de lege a salarizării unitare nu este retrasă și corectată conform ultimei forme negociate cu sindicatele din sectorul public, vom fi cu toții în stradă”.

Proiectul noii legi a salarizării prevede grilă cu 12 grade și coeficienți între 1 și 8

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice, care propune o grilă cu 12 grade salariale, coeficienți între 1 și 8 și o valoare de referință stabilită la 4.100 de lei pentru anul 2027. Salariile de bază, soldele, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului aferent funcției cu valoarea de referință.

Actul normativ ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Adoptarea legii este legată de un jalon din PNRR, cu termen de îndeplinire la 1 iulie 2026, de care depinde o tranșă de peste 700 de milioane de euro.