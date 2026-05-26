Pe scurt: Școala nr. 4 din Sibiu va avea opt săli de clasă noi și o sală de sport modernă, după ce proiectul primăriei a primit finanțare europeană. Lucrările vor începe după semnarea contractului de finanțare.

Proiectul de extindere a Școlii nr. 4 de pe strada Spartacus și construcția unei săli de sport a fost aprobat pentru finanțare din fonduri europene nerambursabile, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Anunțul a fost făcut marți, 26 mai 2026, după ce ADR Centru a informat administrația locală că proiectul depus în cadrul Programului Regional Centru a primit undă verde.

Primarul Astrid Fodor a explicat că Școala nr. 4 are un număr mare de elevi și este foarte căutată de părinți, motiv pentru care orele se desfășoară în două schimburi. „Pentru a crea mai mult spațiu, vom construi un corp nou de clădire, în care amenajăm 8 săli de clasă, adică locuri noi pentru 232 de copii. Într-un al doilea corp de clădire va fi creată sala de sport”, a declarat Astrid Fodor.

Investiție de peste 28 de milioane de lei, majoritatea din fonduri europene

Valoarea totală a investiției se ridică la 28,42 milioane lei. Din această sumă, 24,84 milioane lei provin din fonduri europene, iar restul de 3,58 milioane lei vor fi acoperiți din bugetul local, reprezentând cheltuieli neeligibile conform Ghidului programului.

Proiectul prevede construirea unui corp nou de clădire cu subsol, parter și etaj, având o suprafață de 1.088 metri pătrați. Acesta va include săli de clasă, grupuri sanitare (inclusiv pentru persoane cu dizabilități) și spații tehnice. Clădirea va fi dotată cu panouri fotovoltaice pe acoperiș pentru a asigura o parte din necesarul de electricitate, un sistem de încălzire cu emisii scăzute de carbon (centrală termică și pompă aer/apă) și iluminat interior cu corpuri LED eficiente energetic.

Sala de sport va fi construită separat și va avea dotări moderne

Al doilea corp, destinat sălii de sport, va fi construit pe structură metalică, cu panouri termoizolante și tâmplărie exterioară eficientă energetic. Sala va avea doar parter și va fi ventilată cu o centrală modernă de tratare a aerului. Pardoseala va fi specială pentru activități sportive, iar sala va fi dotată cu echipamente sportive moderne.

În exteriorul celor două corpuri noi vor fi amenajate alei de acces, spații verzi cu iarbă și arbori, precum și zone pentru relaxare. Până în prezent, au fost realizate studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, astfel încât, după semnarea contractului de finanțare, Primăria Sibiu va iniția procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor de construcție.

Primarul Astrid Fodor a subliniat în mai multe rânduri importanța investițiilor în educație, așa cum a declarat și în trecut: „Pentru echipa FDGR, educația vine pe primul loc”.

