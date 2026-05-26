Atacantul lui FC Hermannstadt, Sergiu Buș este convins că sibienii se vor menține în Superliga la finalul returului barajului de menținere/promovare, cu FC Voluntari.

FC Hermanstadt a câștigat prima manșă a barajului cu FC Voluntari cu 3-2, iar returul cu ilfoveni din 1 iunie este decisiv pentru menținerea sibienilor în Superliga.

Vârful lui FC Hermannstadt, Sergiu Buș mizează pe experiența sa și a colegilor săi în primul eșalon, dar și pe valoarea individuală a jucătorilor.

”Meciul cu Voluntari va fi dificil, ne așteptăm la asta, însă, datorită experienței și valorii noastre va trebui să depășim momentele grele din meci și să ne îndeplinim obiectivul: rămânerea în Superliga. Sunt foarte încrezător în echipă, deoarece, fiind un an greu, am arătat că avem caracter și am rămas uniți” a declarat Buș pentru Ora de Sibiu.

”Echipa a suferit prea mult pentru a termina prost”

Atacantul nu își setează niciodată un obiectiv din a marca goluri, pentru că atunci cresc șansele să nu se întâmple. ”Încerc să evit întotdeauna să mă gândesc la a marca, pentru că, din experiență, de multe ori când îți propui ceva, nu se întâmplă și ca să nu rămân dezamagit, nu îmi setez nimic”

După atâtea probleme în acest sezon la Sibiu, Buș așteaptă și un final fericit. ”Când vine vorba de retrogradare, nu am emoții, deoarece echipa asta a suferit prea mult acest sezon pentru a termina prost. Vom salva această echipă și împreună ne vom bucura de rezultat”

”Nu se trage cortina la Sibiu”

Restanțele financiare au contribuit din plin la sezonul modest al lui FC Hermannstadt. ”Problemele financiare există la echipă de la începutul sezonului, de asta am spus că a fost un sezon greu, vreau să se știe că sunt restanțe, dar asta nu va împiedica rezultatul final, salvarea de la retrogradare și bucuria de la final. Cred că fotbalistic, a fost cel mai greu an pentru mine, dar cortina nu se va trage la Sibiu, am încredere totală în staff și în colegii mei” a mai spus atacantul lui FC Hermannstadt.

”Această minunată cetate să reziste la atacurile vrăjmașului”

Aflat la final de acord, Sergiu Buș (33 ani) nu știe încă dacă va continua la Sibiu, după doi ani petrecuți aici. ”Nu știu dacă voi rămâne, important e ca această minunată cetate din România, să reziste încă o dată asupra atacurilor vrăjmașului!”

În acest sezon, atacantul a evoluat în 37 de meciuri de campionat, reușind 8 goluri în totalul celor 1400 de minute pe teren. Este într-o formă bună în acest final de sezon și a marcat 3 goluri în ultimele 4 meciuri ale sibienilor, inclusiv în manșa tur a ”barajului” cu Voluntari.