Municipiul Sibiu a fost unul dintre primele orașe din România care a adoptat interzicerea sălilor de jocuri de noroc. Măsura, care a fost luată în ședința Consiliului Local din 27 aprilie 2026, are deja efecte, căci mai multe locații s-au închis. Orașul va fi complet liber de păcănele abia în primăvara anului viitor.

Jocurile de noroc au fost interzise în municipiul Sibiu, fiind permisă doar funcționarea agențiilor Loteriei Române, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat, în ședința de la finalul lunii aprilie, de consilierii locali.

Citește și: Sibiul a interzis jocurile de noroc: cum au votat consilierii

Mai multe locații au pus lacătul pe ușă

Municipiul Sibiu era, în luna mai, împânzit de săli de păcănele, drept dovadă, conform datelor de pe site-ul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) erau autorizate și în funcțiune peste 600 de aparate de tip slot-machine. Odată cu intrarea în vigoare a hotărârii de Consiliu Local privind interzicerea funcționării sălilor fizice pe raza orașului, mai multe locații și-au pus lacătul pe ușă, deoarece nu au mai putut solicita și primi autorizație.

Printre sălile de păcănele care au scos aparatele din funcțiune, după ce autorizațiile au expirat, se numără: Las Vegas de pe strada Bihorului nr. 7 (autorizație expirată în 30 aprilie 2026), Las Vegas de pe strada Poiana (autorizație expirată în 30 aprilie 2026), Las Vegas de pe strada Semaforului (autorizație expirată în 30 aprilie 2026), Superbet de pe strada Ludoș (slot machine cu autorizație expirată în 30 aprilie 2026), Magic Games AB din stația CF Sibiu 3B (slot machine cu autorizație expirată în 30 aprilie 2026), Vivabet de pe strada Lungă nr. 65 (autorizație expirată în 31 martie 2026).

Alte autorizații ar urma să expire în 31 mai 2026, iar următoarele săli de păcănele să fie închise: Magnum Games de pe strada Lungă 67A și de pe Bulevardul Mihai Viteazul 3, Black Star Slots de pe Vasile Milea 2.

Sibiul scapă complet de păcănele în 2027

Sibiul va scăpa de păcănele pe măsură ce autorizațiile de funcționare, emise de ONJN, vor expira. Ultimele săli de jocuri de noroc ar urma să fie închise abia în luna aprilie a anului viitor.

Spre exemplu, Baum SRL a primit autorizația de funcționare pentru aparatele de joc din cadrul sălilor de pe Bulevardul Mihai Viteazul Bloc 7, de pe Calea Cisnădiei, de pe strada Gorjului, de pe strada Lungă și de pe strada Poiana în data de 1 mai 2026, astfel că aceste locații se vor închide doar peste un an, în 30 aprilie 2027. O altă locație a Baum de pe Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 15, se va închide în 31 ianuarie 2027, după ce a primit autorizație în 1 februarie 2026. Slot machine-ul din cadrul Superbet de pe strada Luptei va fi scos din funcțiune în 31 ianuarie 2027, la fel și cele ale Baum Games de pe Calea Dumbrăvii nr. 122 și Șoseaua Alba Iulia.

Vă reamintim că, în luna aprilie, păcănelele au fost interzise în Sibiu, Cisnădie (DETALII AICI) și Șelimbăr (DETALII AICI), iar în luna mai la Avrig.