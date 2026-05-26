Polițiștii sibieni se confruntă cu un val de iresponsabilitate în ceea ce privește utilizarea numărului unic de urgență 112. În primele patru luni ale anului 2026, sute de cetățeni au fost sancționați după ce au blocat linia destinată salvării de vieți cu probleme banale sau motive de-a dreptul absurde.

Conform datelor oficiale furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, fenomenul apelurilor non-urgente rămâne o problemă serioasă la nivelul județului.

Telefoane pierdute și probleme minore în loc de urgențe reale

Motivele pentru care se sună nejustificat la 112 reflectă adesea o lipsă de înțelegere a gravității acestui serviciu, polițiștii fiind asaltați cu solicitări care nu au nicio legătură cu siguranța publică imediată. Printre cele mai absurde motive se numără raportarea pierderii telefoanelor mobile, o situație care blochează resurse prețioase ce ar putea fi direcționate către salvarea de vieți.

Oficialii IPJ Sibiu explică faptul că „cele mai frecvente sesizări nejustificate întâlnite de poliţiştii care gestionează apelurile 112 sunt cele care nu reprezintă urgențe reale”. Aceștia subliniază că pe lista apelurilor inutile se regăsesc semnalări ale unor probleme minore sau cazuri în care cetățenii au primit deja îndrumări către alte instituții, dar aleg să revină cu noi apeluri nejustificate, precum și situațiile în care „apelanții reclamă pierderea telefonului mobil sau alte situații care nu necesită intervenția serviciilor de urgență”.

Factura uriașă a apelurilor nejustificate în județul Sibiu

Conform datelor furnizate de autorități, fenomenul apelurilor non-urgente rămâne o problemă serioasă la nivelul județului, cifrele din perioada 01.01.2026 – 30.04.2026 fiind de-a dreptul îngrijorătoare.

Reprezentanții IPJ Sibiu au precizat că, în acest interval scurt, „pentru apelarea abuzivă sau nejustificată a numărului unic de urgență SNUAU 112 au fost aplicate 311 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 689.600 de lei”. Aceste cifre demonstrează că mulți sibieni ocupă linia de urgență cu situații care nu necesită sub nicio formă intervenția rapidă a forțelor de ordine, ignorând consecințele legale și morale ale gesturilor lor.

Citește și- Mii de apeluri false la 112 anul trecut la Sibiu. Polițiștii au dat amenzi de un milion lei

Dincolo de amenzile care pot depăși praguri financiare semnificative, polițiștii avertizează că adevăratul pericol constă în timpul de așteptare creat pentru cei aflați în situații critice. În timp ce un operator este ocupat să gestioneze un apel despre un obiect pierdut sau o problemă administrativă, o persoană aflată într-un pericol real ar putea să nu primească ajutorul necesar la timp. Autoritățile fac apel la responsabilitate, reamintind că linia 112 este exclusiv pentru urgențe medicale, infracțiuni în curs de desfășurare sau catastrofe unde fiecare secundă contează.