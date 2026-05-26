Ziua Copilului aduce zeci de evenimente în Sibiu și localitățile din jur. De la plimbări cu mocănița și festivaluri dedicate familiilor, până la ateliere creative, drumeții, spectacole și activități sportive, copiii vor avea parte de un weekend plin de distracție.

Cursă specială cu Mocănița pe Valea Hârtibaciului

De 1 Iunie, cei mici sunt invitați la o plimbare specială cu mocănița pe Valea Hârtibaciului, pe traseul dintre gara Cornățel și Hosman. Evenimentul este dedicat copiilor, părinților și bunicilor.

„Sărbătorim Ziua Copilului cu o plimbare specială pe Valea Hârtibaciului, din gara Cornățel spre Hosman – o ieșire numai bună pentru copii, părinți și bunici. Pe lângă călătoria cu trenul, cei mici se vor putea bucura de ateliere creative pentru copii organizate de Asociația CreativAct, iar atmosfera de pe peron va fi completată de muzică live”, au transmis organizatorii.

Program:

10:00 – atelier pentru copii

11:00 – plecare cu mocănița pe traseul Cornățel – Hosman

După întoarcere – muzică live pe peron

Bilete: 50 lei/adult, 30 lei/copil între 3–14 ani

Copiii sub 3 ani călătoresc gratuit, dacă sunt ținuți în brațe.

Locurile sunt limitate, așa că organizatorii să faceți rezervarea din timp:

https://sibiuagnitarailway.com/…/cursa-speciala-1-iunie/

„Batonul Copilăriei” la Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA organizează între 30 mai și 1 iunie Târgul de Jucării, unde copiii vor putea participa la ateliere și activități interactive.

Atracția principală va fi „Batonul Copilăriei”, un baton de ciocolată de casă de aproximativ 50 de metri, pregătit special pentru cei mici. Degustarea gratuită va avea loc pe 1 iunie.

Imagine Art Festival în Piața Habermann

Piața Habermann din Sibiu devine spațiu dedicat muzicii, dansului și imaginației în cadrul Imagine Art Festival.

Copiii vor avea parte de spectacole de balet, dans contemporan, ateliere creative, sesiuni de mindfulness, concerte, DJ Party și activități interactive. Participarea este gratuită.

Ziua Copilului la Cisnădie

În Cisnădie, evenimentele de 1 Iunie se desfășoară în Piața Revoluției, între orele 09:00 și 14:00.

Programul include Festivalul de Șah „Cisnădie 100”, concursuri de role și ciclism, pictură pe față, activități sportive și momente artistice pregătite de școlile din oraș.

Drumeție cu gogoși pe Dealul Gușteriței

Cei pasionați de natură pot participa la o drumeție specială pe Dealul Gușteriței, organizată de 1 iunie, de ghidul montan Dumitru Troanca, prin programul „Anii Drumeției”.

Participanții vor merge pe trasee ușoare, vor lua parte la ateliere în aer liber și vor primi gogoși înainte de plecare.

„Vom porni de pe strada Mălinului din Gușterița și vom urca către Turnul Memorial Falkenhayn din Dealul Gușteriței. Vom coborî, după ce ne bucurăm de priveliștea asupra Sibiului, către adăpostul de câini, apoi urcăm pe o potecă nemarcată în stânga, în pădure și vom continua pe marcajul ce duce către Hamba. Facem un popas pentru masă într-un loc special amenajat pentru asta, unde vom organiza și atelierul pentru micii drumeți. Cei mari pot participa și ei la atelier sau se pot relaxa citind ceva sau pur și simplu odihnindu-se și ascultând liniștea pădurii. Tot aici vom mânca și delicioasele gogoși pe care le veți primi înainte de plecarea în drumeție”, se arată în descrierea evenimentului.

Mai multe detalii se găsesc aici.

Festivalul Familiei la Carpentiere Arena

La Valea Stezii, Carpentiere Arena pregătește patru zile de activități pentru copii și părinți.

Accesul este gratuit pentru copii, iar cei mici vor avea la dispoziție parc de joacă, teren de mini-fotbal, biciclete, trotinete, trambuline și alte activități recreative.

Petrecere aniversară la Brambura Park

Brambura Park sărbătorește 4 ani de activitate chiar de Ziua Copilului.

Copiii vor avea acces gratuit cu oczaia zilei de 1 Iuni, iar programul include mascote, magie, pictură pe față, oameni pe picioroange, concerte și activități interactive. Mai multe detalii despre eveniment se găsesc aici.

Cursa de Rățuște revine la Sibiu

Una dintre cele mai îndrăgite competiții caritabile din Sibiu, Cursa de Rățuște, are loc pe 1 iunie, de la ora 10:00, în zona Podului Neculce.

Fondurile strânse vor fi folosite pentru susținerea elevilor de la Liceul de Artă din Sibiu.

Înscrierile se fac aici.

Acces gratuit pentru copii la Hermanns Spa

Copiii vor avea acces gratuit la Hermanns Spa până la ora 17:00, însoțiți de adulți.

Între orele 15:00 și 17:00 sunt pregătite activități interactive în piscină, iar la final cei mici vor primi înghețată și fructe.

Family Fun Day la KidsVentura

KidsVentura organizează pe strada Gimnasticii un eveniment gratuit pentru copii între 5 și 12 ani.

Programul include jocuri sportive, ateliere creative, muzică live, experimente distractive, pictură pe față și tombolă cu premii.

Ateliere creative la Atelier 17

Atelier 17 organizează un maraton de ateliere pentru copii și adolescenți, pe strada Vopsitorilor, nr 17. Cei mici vor putea participa la ateliere de manga, lumânări, pictură pe figurine și realizarea de magneți.

Programul atelierelor:

Atelier de Manga pentru copii și adolescenți – 10:30 – 13:00

Atelier de lumânări pentru copii – 12:00 – 13:30

Ateliere de pictat figurine și realizat magneți – între 11:00 – 16:00

Înscrierile se fac la fața locului, în limita locurilor disponibile pentru fiecare atelier. Detalii aici

HMHORSES FEST la Bradu

În Bradu are loc prima ediție HMHORSES FEST, un eveniment dedicat familiilor și copiilor.

Evenimentul are loc în data de 1 Iunie și atelierele încep la ora 12.00. Programul include activități cu cai, ateliere creative, photo corner, tombole și demonstrații ecvestre. Intrarea este 10 lei.

1 Iunie în lumea vikingilor

Unicul sat viking din România pregătește trei zile de aventură, între 30 mai și 1 iunie, cu ateliere de țesătorie, pictură, treasure hunt și activități tematice pentru copii și părinți.

Festival Lake

Festival Lake revine pe strada Tractorului din Sibiu cu două zile de ateliere, sport, jocuri și spectacole.

Copiii vor putea participa la activități de teatru, dans, magie, jocuri sportive, treasure hunt și numeroase competiții interactive.