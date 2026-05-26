Tursib, compania de transport public din Sibiu, informează călătorii că începând de vineri, 29.05.2026 de la ora 21:30 până Sâmbătă, 30.05.2026 la ora 23:59 autobuzele Tursib vor circula după cum urmează:

Traseul 1

Dus – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toată ziua

Cimitir – Calea Dumbrăvii – str. Siretului – Calea Cisnădiei – str. Rahovei – B-dul M. Viteazu – giratoriu Piața Aurel Vlaicu – str. Calea Dumbrăvii – str. Alexandru Vlahuță – str. O. Goga – str. Avrig – str. Cristian – str. Maramureșului – șos. A.Iulia – str. Autogării – str. Distribuției – str. Calea Turnișorului – str. Mihail Kogălniceanu – str. Reconstrucției – str. Lungă – Calea Șurii Mari – HORNBACH.

Întors – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-15:00)

HORNBACH – Calea Șurii Mari – str. Lungă – str. Gladiolelor – str. Râului – str. Metalurgiștilor – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. Cristian – str. Avrig – str. Argeșului – str. Calea Dumbrăvii – giratoriu Piața Aurel Vlaicu – B-dul M. Viteazu – str. N. Iorga – Calea Cisnădiei – str. Siretului – Calea Dumbrăvii – Cimitir.

Traseul 2

Dus – NU SE DEVIAZĂ

Scandia/S.C. Neveon – IRMES – str. Ștefan cel Mare – str. Semaforului – B-dul V. Milea – Piața Unirii – B-dul Coposu – pe sub podul gării – Gară – str. Regele Ferdinand – str. Abatorului – Tg. Fânului – str. Râului – Piața Cibin 3.

Întors – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-11:00)

Piața Cibin 3 – str. Lungă – str. Rusciorului – str. Viitorului – str. Vadului – str. Vulcan – str. Calea Gușteriței – peste Podul Gării – Bvd. Corneliu Coposu – Piața Unirii – Bdul V. Milea – str. Semaforului – str. Ștefan cel Mare – IRMES – Scandia/S.C. Neveon /Tăbăcărie.

Traseul 3

Dus – NU SE DEVIAZĂ

Staţia “Gară” – str. G-ral Magheru – str. Constituției – B-dul C. Coposu – str. Independenței – str. Constantin Noica – str. Calea Dumbrăvii – str. Nicolaus Olahus – Sala Transilvania.

Întors – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-15:00)

Sala Transilvania – str. Școala de Înot – str. Justiției – str.Emil Cioran – giratoriu Piața Unirii – Bvd. Corneliu Copusu – pe sub podul gării – Gară.

Traseul 5

Dus – 30.05.2026 (in intervalul orar 07:00-15:00)

Valea Aurie 1 – str. Ludoș – Calea Poplăcii – str. Avrig – str. Argeșului – str. Calea Dumbrăvii – giratoriu Piața Aurel Vlaicu – str. Calea Dumbrăvii – giratoriu Piața Unirii – B-dul C. Coposu – pe sub podul gării – Gară.

Întors – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toata ziua

Gară – str. G-ral Magheru – str. Constituției – B-dul C. Coposu – Piața Unirii – Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – Calea Dumbrăvii – str. Alexandru Vlahuță – str. O. Goga – str. Avrig – Calea Poplăcii – str. Valea Aurie – str. Poiana – Valea Aurie 1.

Traseul 8

Dus – 30.05.2026 (in intervalul orar 07:00-11:00)

Zăvoi – str. Gh. Asachi – Piața Iancu de Hunedoara – str. E. A. Bieltz – șos. Alba Iulia – str. Autogării – str. Distribuției – str. Calea Turnișorului – str. Mihail Kogălniceanu – str. Reconstrucției – str. Lungă – str. Rusciorului – str. Viitorului – str. Emil Racoviță – str. Teilor – str. Reșița – str. Vulcan – Calea Gușteriței – str. Strungului – str. Henri Coandă – Sembraz.

Întors – NU SE DEVIAZĂ

Sembraz – str. Henri Coandă – str. Principatele Unite – str. Oțelarilor – str. Macaralei – Calea Gușteriței – str. Viitorului – str. Vadului – str. Reșița – str. E. Racoviță – str. Viitorului – str. Rusciorului – str. Râului – str. Metalurgiștilor – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. E. A. Bieltz – Piața Iancu de Hunedoara – str. Gh. Asachi – Zăvoi.

Traseul 9

Dus – 30.05.2026 (in intervalul orar 07:00-11:00)

Ceferiștilor 2 – str. Ștefan cel Mare – str. Bâlea – str. H. Oberth – STAȚIONARE.

Întors – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-11:00)

!!! Se pleacă cu 6 minute mai târziu față de plecările din stația Piața Cibin 4.

Str. H. Oberth – str. Bâlea – str. Ștefan cel Mare – Ceferiștilor 1.

Traseul 10

Dus – 30.05.2026 (in intervalul orar 07:00-15:00)

Zăvoi – str. Gh. Asachi – Piața Iancu de Hunedoara – str. E. A. Bieltz – șos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. Cristian – str. Avrig – str. Argeșului – str. Calea Dumbrăvii – giratoriu Piața Aurel Vlaicu – str. Calea Dumbrăvii – Piața Unirii – Bvd. Corneliu Coposu – Calea Gușteriței – str. Podului – Carpenului 2 (Tăbăcărie/Scandia).

Întors – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toata ziua

(Tăbăcărie/Scandia) Carpenului 1 – str. Podului – str. Smârdan – str. Mr. Niță Octavian – str. Vasile Parvan – str. Podului – Calea Gușteriței – B-dul Corneliu Coposu – Piata Unirii – Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – Calea Dumbrăvii – str. Alexandru Vlahuță – str. Avrig – str. Cristian – str. Maramureșului – șos. A. Iulia – str. E. A. Bieltz – Piața Iancu de Hunedoara – str. Gh. Asachi – Zăvoi.

Traseul 11

Dus – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toata ziua

Stația “Kaufland Arhitectilor 1” – C. Cisnădiei – Cartierul Primăverii – C. Cisnădiei – str. Rahova – B-dul M. Viteazu – str. N. Iorga – Cedonia – str. Luptei – B-dul V. Milea – str. Calea Dumbrăvii – giratoriu Piața Aurel Vlaicu – str. Calea Dumbrăvii – str. Alexandru Vlahuță – str. Avrig – str. Cristian – str. Maramureșului – șos. Alba Iulia – str. Salzburg – AUMOVIO.

Întors – 30.05.2026 (in intervalul orar 07:00-15:00)

AUMOVIO – str. Monaco – str. Europa Unită – șos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. Cristian – str. Avrig – str. Argeșului – str. Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – str. Calea Dumbrăvii – B-dul V. Milea – str. Rahovei – B-dul M. Viteazu – str. N. Iorga – Calea Cisnădiei – stația “Kaufland Arhitecților 2”.

Traseul 16

Dus – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-11:00)

Valea Aurie 1 – str. Ludoș – Calea Poplăcii – str. Cristianului – str. Maramureșului – str. Autogării – str. Distribuției – str. Calea Turnișorului – str. Mihai Kogălniceanu – str. Reconstrucției – str. Lungă – str. Țiglari – str. Constructorilor – str. Oslo – str. Lisabona – str. Deventer – str. Nicolae Tonitza – str. Londra.

Întors – NU SE DEVIAZĂ

str. Londra – str. Berlin – str. Deventer – str. Lisabona – str. Orhideelor – Piața Țiglari – str. Țiglari – str. Lungă – str. Gladiolelor – str. Râului – str. Metalurgiștilor – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. Cristianului – Calea Poplăcii – str. Valea Aurie – str. Poiana – Valea Aurie 1.

Traseul 17

Dus – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-15:00)

Staţia „Săcel 1” – str. Săcel – str. Litovoi Vodă – str. Cristianului – str. Avrig – str. Argeșului – str. Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – str. Calea Dumbrăvii – Piața Unirii – b-dul Coposu – Calea Gușteriței – str. Viitorului – Cartier Reșița.

Întors – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toată ziua

Cartier Reșița – str. Viitorului – str. Vulcan – Calea Gușteriței – str. Corneliu Coposu – Piața Unirii – Piața Aurel Vlaicu – Calea Dumbrăvii – str. Vlahuță – str. O. Goga – str. Avrig – str. Cristian – str. Maramureșului – str. D. Cantemir – str. Săcel – staţia „Săcel 1”.

Traseul 18

Dus – NU SE DEVIAZĂ

Gară – str. G-ral Magheru – str. Constituției – str. Abatorului – Tg. Fânului – str. Rusciorului – str. Lungă – str. Râului – str. Reconstrucției – str. Kogălniceanu – str. Kiev – str. Paris – str. Măgheranului – str. Ţiglarilor – str. Constructorilor – str. Oslo – str. Lisabona – str. Deventer – str. Nicolae Tonitza – str. Londra.

Întors – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-10:30)

str. Londra – str. Berlin – str. Deventer – str. Lisabona – str. Orhideelor – Piața Țiglari – str. Țiglari – str. Măgheranului – str. Paris – str. Kiev – str. Kogălniceanu – str. Reconstrucției – str. Lungă – str. Rusciorului – str. Viitorului – str. Vadului – str. Vulcan

– str. Calea Gușteriței – Podul Gării – giratoriul Corneliu Coposu – pe sub podul gării – Gară.

Traseul 19

Dus – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toată ziua

Gară – str. G-ral Magheru – str. Constituției – B-dul C. Coposu – Piața Unirii – Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – Calea Dumbrăvii – str. Alexandru Vlahuță – str. O. Goga – str. Avrig – str. Cristian – str. Maramureșului – șos. A. Iulia – Calea Turnișorului – str. Frigoriferului – Calea Șurii Mici – str. Bruxelles – str. Turda – str. Barcelona – str. Munchen – stația Marquardt.

Întors – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-15:00)

Stația Marquardt – str. Munchen – str. Europa Unită – str. Monaco – Str. Barcelona – str. Turda – str. Bruxelles – Calea Șurii Mici – str. Frigoriferului – Calea Turnișorului – șos. A. Iulia – str. Maramureșului – str. Cristian – str. Avrig – str. Argeșului – str. Calea Dumbrăvii – giratoriu Piața Aurel Vlaicu – str. Calea Dumbrăvii – Piața Unirii – B-dul. C. Coposu – pe sub podul gării – Gară.

Traseul 20

Dus – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-15:00)

Tractorului – str. Tractorului – str. Câmpului – str. Măgheranului – str. Paris – str. Kiev – str. M. Kogălniceanu – Calea Turnișorului – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. Cristian – str. Avrig – str. Argeșului – str. Calea Dumbrăvii – giratoriu Piața Aurel Vlaicu – str. Calea Dumbrăvii – P-ța Unirii – B-dul C. Coposu – str. H. Oberth – str. Bâlea – str. Ștefan cel Mare – str. Semaforului – str. Sibiului – Shopping City.

Întors – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toată ziua

Shopping City – str. Sibiului – str. Semaforului – str. Ștefan cel Mare – str. Bâlea – str. H. Oberth – B-dul. Corneliu Coposu – Piața Unirii – Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – Calea Dumbrăvii – str. Alexandru Vlahuță – str. O. Goga – str. Avrig – str. Cristian – str. Maramureșului – str. A. Iulia – str. Autogării – str. Distribuției – Calea Turnișorului – str. M. Kogălniceanu – str. Kiev – str. Paris- str. Măgheranului – str. Câmpului – str. Tractorului – Tractorului.

Traseul 21

Dus – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-15:00)

Stația Aeroport 1 – șos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. Cristian – str. Avrig – str. Argeșului – str. Calea Dumbrăvii – giratoriu Piața Aurel Vlaicu – str. Calea Dumbrăvii – Piața Unirii – B-dul C. Coposu – pe sub podul gării – Gară.

Întors – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toată ziua

Gară – str. G-ral Magheru – str. Constituției – B-dul C. Coposu – Piața Unirii – Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – Calea Dumbrăvii – str. Alexandru Vlahuță – str. O. Goga – str. Avrig – str. Cristian – str. Maramureșului – șos. A. Iulia – stația Aeroport 2.

Traseul 22

Dus – NU SE DEVIAZĂ

În data de 30.05.2026 se anulează plecarea din stația Gară de la ora 11:00.

Gară – str. G-ral Magheru – str. Constituției – str. C. Coposu – Calea Dumbrăvii – Rășinari – Păltiniș.

Întors – NU SE DEVIAZĂ

În data de 30.05.2026 se anulează plecarea din Păltiniș de la ora 09:00.

Păltiniș – Calea Dumbrăvii – str. C. Coposu – pe sub podul gării – Gară.

Traseul 24

Dus – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toată ziua

Marquardt – str. Munchen – Europa Unită – șos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str.

V. Cârlova – str. Alba Iulia – giratoriu Alba Iulia – stația MOL – STAȚIONARE.

Întors – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toata ziua

Se pleacă cu 2 minute mai târziu față de plecările din stația A. Șaguna.

Stația MOL – șos. Alba Iulia – Europa Unită – str. Monaco – str. Barcelona – str. Munchen – Marquardt.

Traseul 111

Dus – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toată ziua

Calea Dumbrăvii – str. Siretului – Calea Cisnădiei – str. Rahova – B-dul M. Viteazu – Calea Dumbrăvii – Giratoriu Calea Dumbravii cu B-dul.General Vasile Milea – întoarcere – Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – Calea Dumbrăvii – str. Alexandru Vlahuță – str. O. Goga – str. Avrig – str. Cristian – str. Maramureșului – șos. Alba Iulia – str. Turda – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Barcelona – str. Munchen – Marquardt.

Întors – 30.05.2026 (in intervalul orar 07:00-15:00)

Marquardt – str. Munchen – str. Lyon – str. Monaco – str. Europa Unită – str. Florian Rieger – str. Turda – șos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. Cristian – str. Avrig – str. Argeșului – str. Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – B-dul M. Viteazu – str. N. Iorga – Calea Cisnădiei – str. Siretului – Calea Dumbrăvii.

Traseul 112

Dus – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toată ziua

Irmes – str. Ștefan cel Mare – str. Semaforului – B-dul V. Milea – Calea Dumbravii –

Piața Aurel Vlaicu – Calea Dumbrăvii – str. Alexandru Vlahuță – str. O. Goga – str. Avrig – str. Cristian – str. Maramureșului – șos. Alba Iulia – str. Salzburg – AUMOVIO.

Întors – 30.05.2026 (În intervalul orar 07:00-15:00)

AUMOVIO – str. Monaco – str. Europa Unită – șos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. Cristian – str. Avrig – str. Argeșului – str. Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – str. Calea Dumbrăvii – B-dul V. Milea – str. Semaforului – str. Ștefan cel Mare – Irmes.

Traseul 114

Dus – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toată ziua

Irmes – str. Ștefan cel Mare – str. Semaforului – B-dul V. Milea – Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – Calea Dumbrăvii – str. Alexandru Vlahuță – str. O.Goga – str. Avrig – str. Cristian – str. Maramureșului – șos. Alba Iulia – str. Turda – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Barcelona – str. Munchen – Marquardt.

Întors – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-15:00)

Marquardt – str. Munchen – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Monaco – Str. Europa Unită – str. Florian Rieger – str. Turda – şos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. Cristian – str.Avrig – str. Argeșului – str. Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – str. Calea Dumbrăvii – B-dul V. Milea – str. Semaforului – str. Ştefan cel Mare – Irmes.

Traseul 115

Dus – NU SE DEVIAZĂ

(Gușterița) Carpenului 1 – str. Podului – Calea Guşteriţei – b-dul. Corneliu Coposu – str. Constituţiei – str. Abatorului – Tg. Fânului – str. Rusciorului – str. Lungă – str. Gladiolelor – str. Râului – str. Metalurgiştilor – str. Distribuţiei – str. Autogării – şos. Alba Iulia – str. Turda – str. Florian Rieger – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Barcelona – str. Munchen – Marquardt.

Întors – 30.05.2026 (in intervalul orar 07:00-11:00)

Marquardt – str. Munchen – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Monaco – str. Europa Unită – str. Florian Rieger – str.Turda – şos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. Cristian – str. Avrig – str. Argeșului – str.mCalea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – str. Calea Dumbrăvii – Piața Unirii – b-dul. Corneliu Coposu – Calea Guşteriţei – str. Strungului – str. Mașiniștilor – str. Henri Coandă – str. Principatele Unite – str. Oțelarilor – str. Macaralei – Calea Gușteriței – str. Podului – Carpenului 2 (Gusterița).

Traseul 117

Dus – NU SE DEVIAZA

Cartierul Tineretului – Str. Țiglari – str. Londra – str. Țiglarilor – str. Lungă – str. Gladiolelor – str. Râului – str. Metalurgiștilor – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. Salzburg – AUMOVIO.

Întors – 30.05.2026 (În intervalul orar 07:00-11:00)

AUMOVIO – str. Monaco – str. Europa Unită – șos. Alba Iulia – str. Autogării – str. Distribuției – str. Calea Turnișorului – str. Kogălniceanu – str. Reconstrucției – str. Lungă – str. Țiglari – Cartierul Tineretului.

Traseul 118

Dus – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toată ziua

Gușterița (Carpenului) – str. Podului – Calea Gușteriței – B-dul Coposu – Piața Unirii – Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – Calea Dumbrăvii – str.Alexandru Vlahuță – str. O. Goga – str. Avrig – str. Cristian – str. Maramureșului – șos. Alba Iulia – str. Salzburg – AUMOVIO.

Întors – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-15:00)

AUMOVIO – str. Monaco – str. Europa Unită – șos. Alba Iulia – str. Maramureșului – str. Cristian – str. Avrig – str. Argeșului – str. Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – str. Calea Dumbrăvii – Piața Unirii – B-dul C. Coposu – Calea Gușteriței – str. Podului – Gușterița (Carpenului).

Traseul 211

Dus – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toată ziua

Calea Dumbrăvii 1 – str. Siretului – Calea Cisnădiei – str. Rahova – B-dul M. Viteazu – Calea Dumbrăvii – Piaţa Unirii – B-dul Coposu – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Râului – str. Reconstrucției – str. Kogălniceanu – Calea Șurii Mici – str. Bruxelles – str. Turda – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Barcelona – str. Munchen – Marquardt.

Întors – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-15:00)

Marquardt – str. Munchen – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Monaco – str. Europa Unită – str. Florian Rieger – str. Turda – str. Bruxelles – Calea Șurii Mici – str. Kogălniceanu – str. Râului – str. Metalurgistilor – str. Distribuției – str. Autogării – str. A. Iulia – str. Maramureșului – str. Cristian – str. Avrig – str. Argeșului – str.Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – Calea Dumbrăvii – giratoriu Calea Dumbrăvii cu Bvd.General Vasile Milea – întoarcere – Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – B-dul

M. Viteazu – str. N. Iorga – Calea Cisnădiei – str. Siretului – Calea Dumbrăvii.

Traseul 213

Dus – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-11:00)

Valea Aurie – str. Ludoş – Calea Poplăcii – str. Cristianului – str. Maramureşului – str. A. Iulia – str. Autogării – str. Distribuției – str. Calea Turnișorului – viraj dreapta str. Mihail Kogălniceanu – întoarcere în giratoriu Kogălniceanu cu Reconstrucției – str. Mihail Kogălniceanu – Calea Șurii Mici – str. Bruxelles – str. Turda – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Barcelona – str. Munchen – Marquardt.

Întors – NU SE DEVIAZĂ

Marquardt – str. Munchen – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Monaco – str. Europa Unită – str. Florian Rieger – str. Turda – str. Bruxelles – Calea Șurii Mici – str. Kogălniceanu – str. Râului – str. Maramureșului – str. Cristianului – Calea Poplăcii – str. Valea Aurie – str. Poiana – Valea Aurie.

Traseul 214

Dus – 29.05.2026 de la ora 21:30 + 30.05.2026 toată ziua

Irmes – str. Ştefan cel Mare – str. Semaforului – B-dul V. Milea – B-dul Coposu – str. Constituției – str. Abatorului – str. Târgul Fânului – str. Râului – str. Reconstrucției – str. Kogălniceanu – Calea Șurii Mici – str. Bruxelles – str. Turda – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Barcelona – str. Munchen – Marquardt.

Întors – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-15:00)

Marquardt – str. Munchen – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Monaco – str. Europa Unită – str. Florian Rieger – str. Turda – str. Bruxelles – Calea Șurii Mici – str. Kogălniceanu – str. Râului – str. Metalurgiștilor – str. Distribuției – str. Autogării – str. A. Iulia – str. Maramureșului – str. Cristian – str. Avrig – str. Argeșului – str. Calea Dumbrăvii – Piața Aurel Vlaicu – str. Calea Dumbrăvii – B-dul V. Milea – str. Semaforului – str. Ştefan cel Mare – Irmes.

Traseul 215

Dus – NU SE DEVIAZĂ

(Gușterița) Carpenului 1 – str. Podului – Calea Guşteriţei – b-dul. Corneliu Coposu – str. Constituţiei – str. Abatorului – Târgul Fânului – str. Rusciorului – str. Lungă – str. Gladiolelor – str. Râului – str. Reconstrucției – str. Kogălniceanu – Calea Șurii Mici – str. Bruxelles – str. Turda – str. Florian Rieger – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Barcelona – str. Munchen – Marquardt.

Întors – 30.05.2026 (in intervalul orar 07:00-11:00)

Marquardt – str. Munchen – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Monaco – str. Europa Unită – str. Florian Rieger – str. Turda – str. Bruxelles – Calea Șurii Mici – str. Kogălniceanu – str. Reconstrucției – str. Lungă – str. Rusciorului – str. Viitorului – str. Vadului – str. Vulcan – viraj dreapta pe str. Calea Gușteriței – întoarcere giratoriu Libra – Calea Guşteriţei – str. Podului – Carpenului 2 (Gușterița).

Traseul 500

Dus – NU SE DEVIAZA

Poplaca – DJ106D – DJ106R – Calea Poplăcii – str. Valea Aurie – str. Poiana – stația Valea Aurie 1.

Întors – NU SE DEVIAZĂ

!!! În data de 30.05.2026 se anulează plecarea din stația Valea Aurie 1 de la ora 12:45.

!!! În data de 30.05.2026 se anulează plecarea din stația Poplaca de la ora 13:15.

!!! Programul se va relua de la ora 14:40 din stația Valea Aurie 1.

Stația Valea Aurie 1 – str. Poiana – str. Ludoș – Calea Poplăcii – DJ106R – DJ106D – Poplaca.

Traseul 560

Dus – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-12:00)

VEȘTEM Școală – str. Principală – E 68 – DC 57 – MOHU (zona Industrială) – MOHU Școală – Mohu (zona Industrială) – DC 57 – E68 – ȘELIMBĂR – str. Mihai Viteazul – str. N. Brana – str. Rampa Ștefan cel Mare – str. Ștefan cel Mare – str. Bâlea – stația Hermann Oberth – STATIONARE.

Întors – 30.05.2026 (în intervalul orar 07:00-12:00)

Se pleacă din stația Hermann Oberth cu 3 minute mai repede față de plecările din stația Zidul Cetății.

Stația Hermann Oberth – strada Hermann Oberth – Bvd. Corneliu Coposu – Piața Unirii (str. Calea Dumbrăvii – Bvd. Mihai Viteazu – stația Lidl Șelimbăr – str. Doamna Stanca) – str. Vasile Milea – str. Sibiului – str. Mihai Viteazul – E68 – DC 57 – MOHU (zona Industrială) – MOHU Școală – MOHU (zona Industrială) – DC 57 – Veștem str. Principală – VEȘTEM Școală.

Mențiuni:

• Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseele deviate.

• Stații afectate: A. Șaguna, Casa Armatei, Zidul Cetății, Sala Thalia, Parcul Tineretului, Constituției 1, Teclu, Târgul Fânului, Cibinului, Piața Cibin 4, Piața Cibin 1, Morilor, Mondex, Kaufland 1, Kaufland 2, Neculce 2, Neculce 1, MOL, Penny, Alba Iulia, Justiției, Parcul Astra, Tribunei, Primărie, Teatrul Gong, Turnului, Podul Minciunilor, Ocnei, Școala Militară 1, Bulevardul Victoriei, Parcul Sub Arini, Spitalul Militar, Bazin Olimpia 2, Bazin Olimpia, Transilvaniei.