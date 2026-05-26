Pe scurt: Campania „Respiră liber” a ajuns la Blăjel, unde localnicii au beneficiat de spirometrii gratuite și consiliere medicală. Următoarele acțiuni vor avea loc la Brădeni și în Piața Mare din Sibiu.

Zeci de locuitori din Blăjel au beneficiat marți, 26 mai 2026, de spirometrii gratuite și consiliere privind sănătatea respiratorie, în cadrul celei de-a IX-a ediții a campaniei antifumat „Respiră liber”, organizată de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, potrivit unui comunicat transmis de instituție.

Acțiunea a urmărit să crească gradul de conștientizare asupra importanței prevenției și a depistării precoce a afecțiunilor pulmonare, mai ales în rândul fumătorilor și al persoanelor expuse riscurilor respiratorii.

În urma testărilor, aproximativ 25% dintre cei evaluați au primit recomandări pentru investigații medicale suplimentare, pentru o evaluare detaliată a stării de sănătate a plămânilor.

Primarul comunei Blăjel, Marius Mărginea

Primarul comunei Blăjel, Marius Mărginean, a declarat: „Ne bucurăm că această campanie a ajuns și în comunitatea noastră și că locuitorii din Blăjel au avut acces gratuit la investigații importante pentru sănătatea lor. Astfel de inițiative aduc medicina preventivă mai aproape de oameni și contribuie la creșterea gradului de informare privind afecțiunile respiratorii. Mulțumim echipei Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu pentru implicare și profesionalism”.

Asistentul medical comunitar Alexandra Vandor a subliniat că, în mediul rural, accesul la investigații de specialitate este uneori limitat, iar campaniile de acest tip sunt extrem de utile: „Oamenii au fost receptivi, interesați și au înțeles cât de important este să își monitorizeze sănătatea respiratorie, chiar și atunci când nu prezintă simptome evidente”.

Medicul de familie din Blăjel, dr. Paula Borcea, a evidențiat rolul esențial al prevenției și depistării precoce în managementul bolilor cronice respiratorii: „Spirometria este o investigație simplă, neinvazivă, dar foarte valoroasă, care poate identifica din timp probleme respiratorii și poate contribui la îmbunătățirea calității vieții pacienților. Astfel de campanii reprezintă un sprijin real pentru comunitate și pentru activitatea medicală de zi cu zi”.

Dr. Simina Mustățea, medic pneumolog și coordonator al echipei medicale prezente la Blăjel, a precizat: „Multe afecțiuni pulmonare evoluează silențios, iar spirometria permite identificarea timpurie a modificărilor funcției respiratorii, înainte de apariția complicațiilor. Prin această campanie din Blăjel ne-am dorit să facilităm accesul populației la investigații medicale de bază și să creștem gradul de conștientizare privind importanța controalelor periodice”.

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, Cristian Roman, a anunțat că instituția va continua acțiunile dedicate accesibilizării serviciilor medicale pentru comunitate: „Prin campania «Respiră liber» ne propunem să aducem serviciile medicale de prevenție cât mai aproape de oameni și să contribuim la diagnosticarea timpurie a afecțiunilor respiratorii. Interesul manifestat de comunitatea din Blăjel ne arată că astfel de acțiuni sunt necesare și apreciate. Vom continua aceste demersuri și în alte localități din județ”.

Campania „Respiră liber" va continua cu sesiuni de spirometrii gratuite programate la Brădeni, pe 3 iunie, și în Piața Mare din Sibiu, pe 5 iunie, în cadrul programului de prevenție și educație pentru sănătate derulat de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu.

