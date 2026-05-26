Județul Sibiu se confruntă cu un val de apariții ale urșilor în zonele locuite. Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Sibiu raportează o activitate intensă în ultima perioadă, semnalările venind din diverse puncte ale județului, de la sate montane până la zone turistice cunoscute.

Conform datelor oficiale, situația a devenit critică în ultima săptămână. „În perioada 22 mai 2026 și până în prezent, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu au fost înregistrate 12 apeluri prin S.N.U.A.U. 112 prin care a fost sesizată prezența urșilor”. au transmis reprezentanții Jandarmeriei Sibiu.

Printre localitățile vizate de aceste sesizări se numără Cisnădie, Agnita și zona Valea Avrigului, însă jandarmii au intervenit și pe raza localităților Cârțișoara, Alțâna, Nocrich sau în zona Tocile.

Reprezentanții Jandarmeriei Sibiu fac un apel disperat către cetățeni pentru a nu se expune unor pericole inutile din dorința de a surprinde imagini cu animalele. Mesajul instituției este unul categoric și vizează siguranța directă a populației:

„În situația în care este sesizată prezența animalelor sălbatice, le recomandăm cetățenilor să sune la 112, să nu încerce să intervină, să nu hrănească animalele sălbatice și să nu se apropie de urși pentru a-i filma sau fotografia”. a transmis purtătoare de cuvânt, Căpitan Picioiu Floriana.

Autoritățile reamintesc faptul că orice încercare de a hrăni sau de a interacționa cu urșii poate duce la situații tragice, singura reacție corectă fiind adăpostirea și anunțarea imediată a forțelor de intervenție prin numărul unic de urgență.

Calea Poplăcii și Gușterița, pe harta pericolului

Aceste noi raportări vin după un început de lună mai marcat de teamă în municipiul Sibiu. Recent, un urs a apărut pe Calea Poplăcii, ieșind brusc din vegetație în fața unei mașini și obligându-l pe șofer să frâneze violent. Raluca S., o sibiancă din zonă, mărturisește că a trecut prin momente de spaimă similare, zona devenind un traseu regulat pentru urși care traversează fără nicio teamă de lumini sau zgomot, deși este tranzitată constant de bicicliști și pietoni.

Nici cartierul Gușterița nu a scăpat de vizitele nedorite. Cristian, un localnic care s-a întâlnit cu ursul în zona parcului Gușterland și ulterior la capătul străzii Cireșului, descrie experiența ca fiind terifiantă și se simte abandonat de autorități. „Ne este pur și simplu frică să mai ieșim pe străzi”, spune acesta, în timp ce un alt sibian, Ivan, a raportat un exemplar chiar lângă linia de tramvai din pădurea Dumbrava, în vecinătatea fostei fabrici Sitex.

Reacția autorităților și „blocajul” locurilor de relocare

În fața acestui fenomen recurent, primarul din Cisnădie, Mircea Orlățan, a confirmat că autoritățile intervin prin comandamente speciale, însă se lovesc de o barieră logistică: locurile de relocare pentru animalele capturate sunt deja pline. Între timp, locuitorii cer măsuri urgente și adaptarea legislației, temându-se că panourile de avertizare nu sunt suficiente pentru a preveni o tragedie.