Pe scurt: Copiii din Cisnădie sunt invitați la festivalul de șah, concursuri de role și ciclism, pictură pe față și spectacole artistice, toate organizate de Primăria Cisnădie pe 1 Iunie.

Primăria Cisnădie organizează Ziua Internațională a Copilului sâmbătă, 1 iunie, în Piața Revoluției, unde copiii sunt așteptați între orele 09:00 și 14:00 la o serie de activități cu acces gratuit, potrivit Primăriei Orașului Cisnădie.

Festival de șah, concursuri sportive și program artistic pentru copii

Evenimentul include Festivalul de Șah „Cisnădie 100”, la care toți participanții sunt așteptați la ora 9:20. De asemenea, vor avea loc un concurs de role (înscrieri pe loc între 9:00 și 9:30) și un concurs de ciclism (înscrieri pe loc între 10:30 și 11:00).

Pentru participarea la concursurile de role și ciclism, copiii trebuie să aibă echipamente de protecție: genunchiere, cotiere și cască.

Pe lângă competiții, copiii vor putea participa la pictură pe față, activități sportive alături de membrii Clubului Sportiv Măgura Cisnădie, precum și la un program artistic susținut de unitățile de învățământ din oraș. De asemenea, va fi amenajată o zonă de joacă Decathlon.

Intrarea este gratuită pentru toți copiii, iar evenimentul se adresează familiilor și prietenilor care doresc să petreacă o zi dedicată celor mici în centrul orașului.