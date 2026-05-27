Pe scurt: România vede primele cifre pozitive în execuția bugetară după ani de cheltuieli fără acoperire. Reacțiile politice nu întârzie să apară.

Execuția bugetară a României arată primele semne de îmbunătățire, potrivit unei analize publicate de deputatul USR Adrian Echert, El subliniază că simpla apariție a unor cifre mai bune în execuția bugetară a ajuns să fie percepută ca o știre aproape incredibilă, după ani în care politica s-a bazat pe promisiuni finanțate din împrumuturi și pe tendința de a cheltui masiv pentru a amâna problemele.

Echert precizează că România nu este „salvată” și că drumul spre echilibru bugetar este încă lung. Totuși, faptul că deficitul începe să scadă și că statul devine mai atent la cheltuieli arată că o minimă disciplină administrativă poate produce rezultate vizibile.

Deputatul USR descrie modul în care, timp de ani de zile, s-a construit un sistem care a funcționat ca și cum factura nu ar veni niciodată: funcții inventate, agenții inutile, privilegii păstrate din inerție și o cultură administrativă în care aproape nimeni nu avea curajul să refuze cheltuieli suplimentare.

Potrivit lui Echert, apariția primelor semne de schimbare a direcției provoacă reacții previzibile: scandal, rezistență și nervozitate din partea celor care au tratat bugetul public ca pe o resursă infinită. El afirmă că acest context explică de ce PSD pare atât de deranjat de noile cifre, pentru că acestea contrazic narativul construit în ultimii ani, potrivit căruia nu există alternativă la politica bazată pe pomeni, datorii și improvizație.

