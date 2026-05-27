Pe scurt: Un ciadian care a crescut capre și vaci în Sahara a ajuns student la Sibiu și visează să devină psiholog clinician. Experiența sa de viață și adaptarea rapidă la România îl fac un exemplu de perseverență.

Ahmat Oumar Maki, un tânăr de 26 de ani din Ciad, a ajuns la Sibiu după ce a crescut capre și vaci în Gureda, o regiune dintr-o țară africană unde două treimi din teritoriu sunt acoperite de Deșertul Sahara. Povestea sa a fost prezentată miercuri, 27 mai 2026, de Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, potrivit postării de pe Facebook.

Ahmat este student la specializarea Psihologie la Facultatea de Științe Socio-Umane din Sibiu și face practică la Centrul de zi de recuperare a copilului cu dizabilități „Răzvana”, pe strada Bastionului. Înalt și zvelt, cu un zâmbet larg, Ahmat participă la ședințele de logopedie pentru copii cu tulburări din spectrul autismului. „Învățăm culorile și să numărăm”, spune el despre activitatea de la centru.

Viața lui Ahmat a fost marcată de dificultăți încă din copilărie. Tatăl său a fost ucis în timpul confruntărilor militare interne din Ciad, iar el și cei șase frați au fost crescuți doar de mamă, la mica fermă a familiei. „Trebuia să o ajutăm pentru a avea mâncare pe masă”, povestește tânărul. Educația a devenit pentru el o șansă la un viitor mai bun: „Am fost cel mai bun elev din regiunea noastră și, la finalul liceului, trebuia să primesc o bursă de studiu la Universitatea Tehnică din capitala N’Djamena. Din păcate, au fost făcute unele aranjamente, iar bursa i-a fost atribuită chiar celui mai bun prieten al meu. A fost o lovitură grea, însă am preferat să nu stric prietenia, chiar dacă profesorii și toți cunoscuții mei știau că am fost nedreptățit.”

După un an și jumătate de căutări, în care a analizat burse în Turcia și Canada, dar pe care nu și le-a permis, Ahmat a reușit să obțină o bursă de studiu în România. În decembrie 2023, a ajuns pentru prima dată la Sibiu și a cunoscut iarna.

Adaptarea la România a venit rapid, mai ales datorită faptului că a lucrat într-un restaurant fast-food din Sibiu. „Știu limba franceză, așa că multe cuvinte îmi erau cunoscute. Cred că 80% din limba română am învățat-o la muncă, de la colegi și clienți, iar 20% la școală, de la profesori”, spune Ahmat. El consideră că este norocos și îi îndeamnă pe sibieni să aprecieze ceea ce au: „Aveți multă natură, apă din belșug, pace și locuri de muncă. Sunt și multe spitale aici, în Sibiu, cu servicii de bază bune și gratuite. În țara mea, femeile mor alături de copiii pe care urmează să-i nască, din cauză că spitalele sunt la mare distanță, iar drumurile sunt aproape impracticabile.”

La Centrul „Răzvana”, Ahmat lucrează cu copii cu deficiențe, într-un mediu pe care îl descrie ca fiind o normalitate la care nu a îndrăznit să viseze. „Vreau să rămân aici, în Sibiu, și să profesez ca psiholog clinician. În Ciad, oamenii cu probleme psihice sunt duși la șamani sau preot, nu la doctor. Lipsa educației îi face reticenți față de medici. Este o realitate tristă.”

Deși se află la mii de kilometri de familie, Ahmat nu i-a uitat pe cei dragi. „Le trimit din banii pe care îi câștig. Aici, un burger cu carne de pui costă șapte lei. În Africa, cu acești bani poți mânca o masă la restaurant.”

Ahmat a decis să își construiască un viitor la Sibiu, departe de țara natală, unde șamanii și preoții au întâietate în fața medicilor. Pentru el, educația a fost „cea mai bună viză în pașaportul vieții”, aducându-l în județul Sibiu, unde își dorește să profeseze ca psiholog clinician.