Pe scurt: Incident grav la Barajul Vidraru: un turist bulgar a fost atacat de urs, iar zona a fost alertată prin Ro-Alert. Vezi ce recomandări au transmis autoritățile.

Un turist bulgar a fost mușcat de mână de un urs, miercuri, 27 mai, în zona Barajului Vidraru, județul Argeș.

Potrivit Mediafax, incidentul a avut loc în cursul zilei, iar autoritățile au intervenit de urgență.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș a transmis că un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină pentru acordarea de îngrijiri medicale turistului de cetățenie bulgară, care a fost mușcat de mână de un urs. În urma incidentului, în zonă a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru a avertiza populația și turiștii.

ISU Argeș le recomandă turiștilor să evite zona Barajului Vidraru, să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal, să nu încerce să îl hrănească și să nu se fotografieze cu acesta. De asemenea, localnicii sunt sfătuiți să își protejeze animalele din gospodărie, fără a se expune pericolului.

Acest incident vine după alte cazuri de atacuri de urs asupra turiștilor în zona Transfăgărășanului, autoritățile menționând că riscul rămâne ridicat în această perioadă. Pentru mai multe detalii despre atacuri similare, puteți consulta articolul Încă un turist atacat de urs pe Transfăgărășan. Este al 2-lea în această săptămână.