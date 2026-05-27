Pe scurt: Puma Club Sibiu domină scena sportivă locală și națională, fiind recunoscut atât pentru performanțele generale, cât și pentru rezultatele la taekwon-do ITF.

Puma Club Sibiu a fost desemnat cel mai bun club sportiv din județul Sibiu, indiferent de disciplină, și ocupă totodată primul loc în clasamentul cluburilor de taekwon-do ITF din România, potrivit celui mai recent clasament publicat miercuri, 27 mai 2026, citat de .

Conform datelor prezentate, Puma Club Sibiu a reușit să se impună în fața tuturor celorlalte cluburi sportive din județ, indiferent de ramura sportivă, obținând cele mai bune rezultate la nivel local pentru anul 2025.

Performanța clubului sibian nu se limitează la nivel județean

Performanța clubului sibian nu se limitează la nivel județean. În clasamentul național al cluburilor de taekwon-do ITF, Puma Club Sibiu ocupă prima poziție, fiind recunoscut drept cel mai valoros club din România la această disciplină pentru anul 2025.

Clasamentul care stabilește ierarhia cluburilor sportive din județul Sibiu și la nivel național pentru taekwon-do ITF a fost realizat pe baza rezultatelor obținute în competițiile oficiale din 2025.

Acest rezultat vine într-un context sportiv local competitiv, în care și alte cluburi din județul Sibiu au obținut rezultate notabile în diverse discipline, precum voleiul sibian sau mini-fotbalul.

Puma Club Sibiu continuă astfel o tradiție de performanță, consolidându-și poziția de lider atât pe plan local, cât și în cadrul sportului de performanță din România.

Galerie Foto