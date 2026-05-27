Pe scurt: Bacalaureatul 2026 aduce un calendar strâns pentru înscrieri și noi proceduri pentru echivalarea competențelor digitale. Elevii trebuie să fie atenți la documentele necesare și la termenele limită.

Înscrierile pentru Bacalaureat 2026, sesiunea de vară, vor avea loc între 2 și 4 iunie 2026, potrivit unui ordin publicat de Ministerul Educației și citat de Libertatea.

Candidații trebuie să depună dosarul cu actele necesare la secretariatul unității de învățământ absolvite. Pentru sesiunea de toamnă, perioada de înscriere este stabilită între 14 și 21 iulie 2026.

Perioada de înscriere pentru sesiunea de vară este una scurtă, de doar trei zile, și coincide cu finalul cursurilor pentru clasele a XII-a și a XIII-a, programat tot pe 4 iunie 2026. Elevii și secretariatele școlilor trebuie să se mobilizeze rapid pentru completarea și depunerea documentelor-tip de înscriere.

Absolvenții claselor a XII-a sau a XIII-a trebuie să includă în dosar următoarele documente:

cererea-tip de înscriere (pusă la dispoziție de școală sau descărcată în format oficial), completată și semnată;

copia certificatului de naștere și a actului de identitate, certificate „conform cu originalul” de secretariat;

foaia matricolă pentru clasele a IX-a – a XII-a/a XIII-a;

certificatul de competență lingvistică sau digitală (în copie), dacă se solicită recunoașterea unor examene cu recunoaștere internațională sau obținute în liceu.

Pentru candidații din promoțiile anterioare pot fi cerute documente suplimentare, precum adeverințe care să ateste că nu au mai susținut examenul de mai mult de două ori gratuit.

Calendarul complet al probelor de Bacalaureat 2026 și afișarea rezultatelor

Structura examenului revine la forma clasică, cu probele de competențe la începutul lunii iunie și probele scrise la finalul lunii. Probele de competențe se desfășoară astfel:

8 – 10 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

10 – 11 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

11 – 12 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

15 – 17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Probele scrise sunt programate astfel:

29 iunie 2026: Limba și literatura română (proba E.a)

30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului (proba E.c – Matematică sau Istorie)

2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)

3 iulie 2026: Limba și literatura maternă (proba E.b)

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. Între 8 și 9 iulie 2026, elevii pot vizualiza lucrările scrise online și pot depune contestații. Soluționarea contestațiilor are loc între 9 și 10 iulie 2026, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie 2026. O noutate importantă, păstrată pentru al doilea an consecutiv, este posibilitatea vizualizării online a lucrărilor scrise după afișarea primelor note și înainte de depunerea contestațiilor, pentru o mai mare transparență.

Elevii sibieni au avut deja ocazia să se familiarizeze cu structura examenului la simularea la Matematică pentru Bac 2026.

Noi reguli pentru echivalarea probelor de competențe digitale la Bacalaureat 2026

Regulamentul pentru echivalarea probei de competențe digitale (proba D) a fost modificat prin Ordinul de Ministru nr. 3.739/2026, publicat la 29 aprilie 2026. Ordinul introduce două regimuri distincte pentru echivalare, fără a specifica clar criteriile de aplicare pentru fiecare. Elevii care dețin certificate cu recunoaștere europeană pentru competențe digitale pot solicita echivalarea probei D fără a mai susține examenul, însă procedura presupune fie depunerea unei cereri scrise cu o copie legalizată a certificatului, fie depunerea unei cereri cu o copie validată sau verificată digital.

Această dublă abordare a generat nelămuriri atât în rândul candidaților, cât și al profesorilor, deoarece metodologia nu detaliază clar ce regim procedural se aplică fiecărui tip de certificat.

Potrivit sursei citate, pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice, elevii trebuie să completeze cererea de înscriere împreună cu anexele corespunzătoare (Anexa 2b sau 2c). În cazul certificatelor ECDL/ICDL sau IC3, este necesară completarea Anexei 2d, iar cererea va fi aprobată doar după validarea digitală a documentelor.

Ministerul Educației recomandă candidaților și profesorilor diriginți să acorde atenție tipului de echivalare solicitată, anexelor care trebuie completate, verificării valabilității și recunoașterii certificatului prezentat, precum și necesității validării digitale a documentelor.