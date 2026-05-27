Pe scurt: Ilie Bolojan spune că salariile demnitarilor nu pot rămâne înghețate la nesfârșit, dar creșterile vor fi amânate până când toți bugetarii vor primi majorările promise.

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat miercuri, 27 mai, că salarizarea demnitarilor pe o anumită scară este inevitabilă, însă a cerut ca orice creștere să fie aplicată eșalonat, abia după ce toate celelalte categorii de bugetari vor primi majorările prevăzute de lege.

Potrivit Mediafax, subiectul a fost discutat în contextul negocierilor privind noua lege a salarizării din sectorul bugetar, care presupune un efort suplimentar de aproximativ un miliard de lei.

Întrebat la Digi FM despre logica unui sistem care îngheață pensiile și crește taxele, dar majorează salariile demnitarilor, Bolojan a explicat că ierarhia funcțiilor publice nu poate fi evitată: „Ne place, că nu ne place, atâția câți sunt. Poate prea mulți”, a spus el.

Premierul a adăugat că reducerea numărului de parlamentari nu ar afecta democrația și a subliniat că înghețarea salariilor demnitarilor nu poate continua la nesfârșit.

Bolojan a precizat că l-a mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană o creștere eșalonată a salariilor demnitarilor. Ținta este ca aceste majorări să fie aplicate abia după ce toate celelalte categorii de bugetari ajung la nivelul salarial prevăzut de lege.

„Nu ei sunt principala noastră preocupare”, a subliniat Bolojan.

Premierul a explicat că orice creștere salarială trebuie să rămână în limitele anvelopei bugetare agreate cu Comisia Europeană. Depășirea acestor limite ar bloca accesul României la 770 de milioane de euro din fonduri europene.

„Problema de fond nu este cine câștigă mai mult, ci cum se elimină inechitățile acumulate în timp, în limitele acceptate de Comisie”, a spus Bolojan.

Referitor la percepția publică negativă față de majorările pentru demnitari, Bolojan a recunoscut că semnalul transmis cetățenilor este unul prost, dar a respins abordarea populistă. El a insistat că soluția corectă este ca majorările pentru demnitari să fie aplicate ultimele, după ce restul bugetarilor ajung la nivelul prevăzut de lege.

Bolojan a atras atenția și asupra unei probleme structurale: România și Italia sunt pe ultimele locuri în Europa la numărul de cetățeni activi în economie. Fără creșterea productivității, nu există spațiu real pentru majorări salariale, nici în sectorul public, nici în cel privat.

Declarațiile vin în contextul în care negocierile cu Comisia Europeană pe tema noii legi a salarizării sunt în desfășurare, iar efortul bugetar suplimentar estimat este de aproximativ un miliard de lei.