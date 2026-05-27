Pe scurt: Benzina a devenit mai scumpă decât motorina la Petrom și OMV după o nouă scumpire. Vezi cât costă litrul și ce explică această schimbare neașteptată.

Benzina standard s-a scumpit cu 15 bani pe litru în benzinăriile Petrom și OMV, marți, 26 mai 2026, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței, citate de Economica.net.

Prețul motorinei a rămas neschimbat, ceea ce a făcut ca benzina să devină mai scumpă decât motorina atât în stațiile Petrom, cât și în cele OMV.

După această modificare, la Petrom, motorina standard costă 9,53 lei litrul, iar benzina standard 9,62 lei litrul. În rețeaua OMV, motorina standard are un preț de 9,59 lei litrul, iar benzina standard ajunge la 9,68 lei litrul.

Majorarea de preț de la Petrom vine după ce, luni, 25 mai 2026, compania a crescut tot cu 15 bani pe litru doar prețul benzinei. În dimineața zilei de miercuri, 27 mai 2026, și celelalte lanțuri concurente au scumpit benzina, iar potrivit sursei citate, este posibil ca joi, 28 mai 2026, să urmeze o nouă scumpire.

Șoferii din județul Sibiu plătesc în continuare prețuri ridicate pentru carburanți, diferențele dintre benzinăriile din municipiu și cele din Miercurea Sibiului fiind relativ mici. Potrivit Peco-Online, cele mai ieftine prețuri sunt afișate la carburanții standard, în timp ce sortimentele premium depășesc pragul de 10 lei/litru în majoritatea stațiilor.

Benzină – standard vs premium

Stație Benzină standard Benzină premium Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B 9.49 lei 9.89 lei Socar Sibiu – Str. Agricultorilor 9.49 lei 9.89 lei Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 44 9.49 lei 9.89 lei Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 2 9.49 lei – Rompetrol Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 40 9.53 lei 10.10 lei MOL Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 9.53 lei 10.10 lei Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 118 9.53 lei 10.10 lei Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B 9.53 lei 10.10 lei MOL Sibiu – Str. Sibiului nr. 1 9.53 lei 10.10 lei MOL Sibiu – Calea Șurii Mari 9.53 lei 10.10 lei Rompetrol Sibiu – B-dul Vasile Milea 9.53 lei 10.10 lei Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce 9.53 lei 10.10 lei Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 1 9.53 lei 10.10 lei OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 114 9.53 lei 10.10 lei OMV Sibiu – B-dul Vasile Milea nr. 37B 9.53 lei 10.10 lei OMV Miercurea Sibiului – A1 9.53 lei 10.10 lei Gazprom Miercurea Sibiului – DN1 km 349+930 9.59 lei 10.01 lei Gazprom Sibiu – Ștefan cel Mare nr. 137A 9.59 lei 10.01 lei Petrom Sibiu – Șos. Autogării / Alba Iulia 9.62 lei 10.10 lei Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B 9.62 lei 10.10 lei Petrom Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 49 9.62 lei 10.10 lei

Motorină – standard vs premium

Stație Motorină standard Motorină premium Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 1 9.34 lei 10.50 lei Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce 9.34 lei 10.50 lei Rompetrol Sibiu – B-dul Vasile Milea 9.34 lei 10.50 lei Rompetrol Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 40 9.34 lei 10.50 lei Petrom Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 49 9.53 lei 10.30 lei Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B 9.53 lei 10.30 lei Petrom Sibiu – Șos. Autogării / Alba Iulia 9.53 lei 10.30 lei MOL Sibiu – Calea Șurii Mari 9.54 lei 10.36 lei MOL Sibiu – Str. Sibiului nr. 1 9.54 lei 10.36 lei MOL Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 9.54 lei 10.36 lei OMV Miercurea Sibiului – A1 9.59 lei 10.40 lei Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B 9.59 lei 10.39 lei Socar Sibiu – Str. Agricultorilor 9.59 lei 10.39 lei Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 118 9.59 lei 10.41 lei Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B 9.59 lei 10.41 lei Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 2 9.59 lei 10.39 lei Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 44 9.59 lei 10.39 lei OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 114 9.59 lei 10.40 lei OMV Sibiu – B-dul Vasile Milea nr. 37B 9.59 lei 10.40 lei Gazprom Sibiu – Ștefan cel Mare nr. 137A 9.89 lei 10.89 lei Gazprom Miercurea Sibiului – DN1 km 349+930 9.89 lei 10.89 lei

După aceste evoluții, benzina devine mai scumpă decât motorina în majoritatea stațiilor, iar în altele diferența de preț este foarte mică. Situația este considerată surprinzătoare, având în vedere că România produce suficientă benzină, inclusiv pentru export, dar nu și suficientă motorină, care este importată în proporție semnificativă.

Potrivit specialiștilor, explicația ține de variațiile de cerere sezonieră, care influențează cotațiile internaționale. Miercuri, 27 mai 2026, cotațiile Platt’s Med, folosite la stabilirea prețurilor la pompă, au ajuns la același nivel pentru ambii carburanți, aproximativ 1.100 de dolari pe tonă.

Piața carburanților funcționează în prezent sub o reglementare de criză impusă de Guvern, valabilă până în luna iunie, care limitează adaosurile comerciale la nivelul celor din anul precedent și permite creșterea prețurilor doar o dată pe zi.

La Sibiu, evoluția prețurilor la carburanți a fost urmărită și în ultimele săptămâni, inclusiv în contextul în care motorina s-a ieftinit puternic la Sibiu în cursul zilei de marți, 26 mai 2026.