Pe scurt:
Benzina a devenit mai scumpă decât motorina la Petrom și OMV după o nouă scumpire. Vezi cât costă litrul și ce explică această schimbare neașteptată.
Benzina standard s-a scumpit cu 15 bani pe litru în benzinăriile Petrom și OMV, marți, 26 mai 2026, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței, citate de Economica.net.
Prețul motorinei a rămas neschimbat, ceea ce a făcut ca benzina să devină mai scumpă decât motorina atât în stațiile Petrom, cât și în cele OMV.
După această modificare, la Petrom, motorina standard costă 9,53 lei litrul, iar benzina standard 9,62 lei litrul. În rețeaua OMV, motorina standard are un preț de 9,59 lei litrul, iar benzina standard ajunge la 9,68 lei litrul.
Majorarea de preț de la Petrom vine după ce, luni, 25 mai 2026, compania a crescut tot cu 15 bani pe litru doar prețul benzinei. În dimineața zilei de miercuri, 27 mai 2026, și celelalte lanțuri concurente au scumpit benzina, iar potrivit sursei citate, este posibil ca joi, 28 mai 2026, să urmeze o nouă scumpire.
Șoferii din județul Sibiu plătesc în continuare prețuri ridicate pentru carburanți, diferențele dintre benzinăriile din municipiu și cele din Miercurea Sibiului fiind relativ mici. Potrivit Peco-Online, cele mai ieftine prețuri sunt afișate la carburanții standard, în timp ce sortimentele premium depășesc pragul de 10 lei/litru în majoritatea stațiilor.
Benzină – standard vs premium
|Stație
|Benzină standard
|Benzină premium
|Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B
|9.49 lei
|9.89 lei
|Socar Sibiu – Str. Agricultorilor
|9.49 lei
|9.89 lei
|Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 44
|9.49 lei
|9.89 lei
|Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 2
|9.49 lei
|–
|Rompetrol Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 40
|9.53 lei
|10.10 lei
|MOL Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 1
|9.53 lei
|10.10 lei
|Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 118
|9.53 lei
|10.10 lei
|Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B
|9.53 lei
|10.10 lei
|MOL Sibiu – Str. Sibiului nr. 1
|9.53 lei
|10.10 lei
|MOL Sibiu – Calea Șurii Mari
|9.53 lei
|10.10 lei
|Rompetrol Sibiu – B-dul Vasile Milea
|9.53 lei
|10.10 lei
|Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce
|9.53 lei
|10.10 lei
|Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 1
|9.53 lei
|10.10 lei
|OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 114
|9.53 lei
|10.10 lei
|OMV Sibiu – B-dul Vasile Milea nr. 37B
|9.53 lei
|10.10 lei
|OMV Miercurea Sibiului – A1
|9.53 lei
|10.10 lei
|Gazprom Miercurea Sibiului – DN1 km 349+930
|9.59 lei
|10.01 lei
|Gazprom Sibiu – Ștefan cel Mare nr. 137A
|9.59 lei
|10.01 lei
|Petrom Sibiu – Șos. Autogării / Alba Iulia
|9.62 lei
|10.10 lei
|Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B
|9.62 lei
|10.10 lei
|Petrom Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 49
|9.62 lei
|10.10 lei
Motorină – standard vs premium
|Stație
|Motorină standard
|Motorină premium
|Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 1
|9.34 lei
|10.50 lei
|Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce
|9.34 lei
|10.50 lei
|Rompetrol Sibiu – B-dul Vasile Milea
|9.34 lei
|10.50 lei
|Rompetrol Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 40
|9.34 lei
|10.50 lei
|Petrom Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 49
|9.53 lei
|10.30 lei
|Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B
|9.53 lei
|10.30 lei
|Petrom Sibiu – Șos. Autogării / Alba Iulia
|9.53 lei
|10.30 lei
|MOL Sibiu – Calea Șurii Mari
|9.54 lei
|10.36 lei
|MOL Sibiu – Str. Sibiului nr. 1
|9.54 lei
|10.36 lei
|MOL Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 1
|9.54 lei
|10.36 lei
|OMV Miercurea Sibiului – A1
|9.59 lei
|10.40 lei
|Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B
|9.59 lei
|10.39 lei
|Socar Sibiu – Str. Agricultorilor
|9.59 lei
|10.39 lei
|Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 118
|9.59 lei
|10.41 lei
|Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B
|9.59 lei
|10.41 lei
|Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 2
|9.59 lei
|10.39 lei
|Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 44
|9.59 lei
|10.39 lei
|OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 114
|9.59 lei
|10.40 lei
|OMV Sibiu – B-dul Vasile Milea nr. 37B
|9.59 lei
|10.40 lei
|Gazprom Sibiu – Ștefan cel Mare nr. 137A
|9.89 lei
|10.89 lei
|Gazprom Miercurea Sibiului – DN1 km 349+930
|9.89 lei
|10.89 lei
După aceste evoluții, benzina devine mai scumpă decât motorina în majoritatea stațiilor, iar în altele diferența de preț este foarte mică. Situația este considerată surprinzătoare, având în vedere că România produce suficientă benzină, inclusiv pentru export, dar nu și suficientă motorină, care este importată în proporție semnificativă.
Potrivit specialiștilor, explicația ține de variațiile de cerere sezonieră, care influențează cotațiile internaționale. Miercuri, 27 mai 2026, cotațiile Platt’s Med, folosite la stabilirea prețurilor la pompă, au ajuns la același nivel pentru ambii carburanți, aproximativ 1.100 de dolari pe tonă.
Piața carburanților funcționează în prezent sub o reglementare de criză impusă de Guvern, valabilă până în luna iunie, care limitează adaosurile comerciale la nivelul celor din anul precedent și permite creșterea prețurilor doar o dată pe zi.
La Sibiu, evoluția prețurilor la carburanți a fost urmărită și în ultimele săptămâni, inclusiv în contextul în care motorina s-a ieftinit puternic la Sibiu în cursul zilei de marți, 26 mai 2026.
