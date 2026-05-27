Pe scurt:

Benzina a devenit mai scumpă decât motorina la Petrom și OMV după o nouă scumpire. Vezi cât costă litrul și ce explică această schimbare neașteptată.

Benzina standard s-a scumpit cu 15 bani pe litru în benzinăriile Petrom și OMV, marți, 26 mai 2026, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței, citate de Economica.net.

Prețul motorinei a rămas neschimbat, ceea ce a făcut ca benzina să devină mai scumpă decât motorina atât în stațiile Petrom, cât și în cele OMV.

După această modificare, la Petrom, motorina standard costă 9,53 lei litrul, iar benzina standard 9,62 lei litrul. În rețeaua OMV, motorina standard are un preț de 9,59 lei litrul, iar benzina standard ajunge la 9,68 lei litrul.

Majorarea de preț de la Petrom vine după ce, luni, 25 mai 2026, compania a crescut tot cu 15 bani pe litru doar prețul benzinei. În dimineața zilei de miercuri, 27 mai 2026, și celelalte lanțuri concurente au scumpit benzina, iar potrivit sursei citate, este posibil ca joi, 28 mai 2026, să urmeze o nouă scumpire.

Șoferii din județul Sibiu plătesc în continuare prețuri ridicate pentru carburanți, diferențele dintre benzinăriile din municipiu și cele din Miercurea Sibiului fiind relativ mici. Potrivit Peco-Online, cele mai ieftine prețuri sunt afișate la carburanții standard, în timp ce sortimentele premium depășesc pragul de 10 lei/litru în majoritatea stațiilor.

Benzină – standard vs premium

StațieBenzină standardBenzină premium
Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B9.49 lei9.89 lei
Socar Sibiu – Str. Agricultorilor9.49 lei9.89 lei
Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 449.49 lei9.89 lei
Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 29.49 lei
Rompetrol Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 409.53 lei10.10 lei
MOL Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 19.53 lei10.10 lei
Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 1189.53 lei10.10 lei
Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B9.53 lei10.10 lei
MOL Sibiu – Str. Sibiului nr. 19.53 lei10.10 lei
MOL Sibiu – Calea Șurii Mari9.53 lei10.10 lei
Rompetrol Sibiu – B-dul Vasile Milea9.53 lei10.10 lei
Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce9.53 lei10.10 lei
Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 19.53 lei10.10 lei
OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 1149.53 lei10.10 lei
OMV Sibiu – B-dul Vasile Milea nr. 37B9.53 lei10.10 lei
OMV Miercurea Sibiului – A19.53 lei10.10 lei
Gazprom Miercurea Sibiului – DN1 km 349+9309.59 lei10.01 lei
Gazprom Sibiu – Ștefan cel Mare nr. 137A9.59 lei10.01 lei
Petrom Sibiu – Șos. Autogării / Alba Iulia9.62 lei10.10 lei
Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B9.62 lei10.10 lei
Petrom Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 499.62 lei10.10 lei

Motorină – standard vs premium

StațieMotorină standardMotorină premium
Rompetrol Sibiu – Str. Căprioarelor nr. 19.34 lei10.50 lei
Rompetrol Sibiu – Str. Ion Neculce9.34 lei10.50 lei
Rompetrol Sibiu – B-dul Vasile Milea9.34 lei10.50 lei
Rompetrol Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 409.34 lei10.50 lei
Petrom Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 499.53 lei10.30 lei
Petrom Sibiu – Calea Șurii Mari nr. 16B9.53 lei10.30 lei
Petrom Sibiu – Șos. Autogării / Alba Iulia9.53 lei10.30 lei
MOL Sibiu – Calea Șurii Mari9.54 lei10.36 lei
MOL Sibiu – Str. Sibiului nr. 19.54 lei10.36 lei
MOL Sibiu – Str. Onisifor Ghibu nr. 19.54 lei10.36 lei
OMV Miercurea Sibiului – A19.59 lei10.40 lei
Socar Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 108B9.59 lei10.39 lei
Socar Sibiu – Str. Agricultorilor9.59 lei10.39 lei
Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 1189.59 lei10.41 lei
Lukoil Sibiu – Șos. Alba Iulia nr. 77B9.59 lei10.41 lei
Socar Sibiu – Str. Semaforului nr. 29.59 lei10.39 lei
Socar Sibiu – Str. Gheorghe Dima nr. 449.59 lei10.39 lei
OMV Sibiu – Str. Alba Iulia 1149.59 lei10.40 lei
OMV Sibiu – B-dul Vasile Milea nr. 37B9.59 lei10.40 lei
Gazprom Sibiu – Ștefan cel Mare nr. 137A9.89 lei10.89 lei
Gazprom Miercurea Sibiului – DN1 km 349+9309.89 lei10.89 lei

După aceste evoluții, benzina devine mai scumpă decât motorina în majoritatea stațiilor, iar în altele diferența de preț este foarte mică. Situația este considerată surprinzătoare, având în vedere că România produce suficientă benzină, inclusiv pentru export, dar nu și suficientă motorină, care este importată în proporție semnificativă.

Potrivit specialiștilor, explicația ține de variațiile de cerere sezonieră, care influențează cotațiile internaționale. Miercuri, 27 mai 2026, cotațiile Platt’s Med, folosite la stabilirea prețurilor la pompă, au ajuns la același nivel pentru ambii carburanți, aproximativ 1.100 de dolari pe tonă.

Piața carburanților funcționează în prezent sub o reglementare de criză impusă de Guvern, valabilă până în luna iunie, care limitează adaosurile comerciale la nivelul celor din anul precedent și permite creșterea prețurilor doar o dată pe zi.

La Sibiu, evoluția prețurilor la carburanți a fost urmărită și în ultimele săptămâni, inclusiv în contextul în care motorina s-a ieftinit puternic la Sibiu în cursul zilei de marți, 26 mai 2026.

Ultima oră