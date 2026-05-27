În dimineața zilei de 30 mai 2012, Sibiul se trezea sub șocul unei crime care avea să devină, în timp, una dintre cele mai mari enigme din istoria judiciară a României. Anul acesta se împlinesc 14 ani de când jandarmul Marius Paliuc a fost ucis cu sânge rece în timp ce păzea Consulatul Germaniei. În acești 14 ani, dosarul a adunat mii de pagini, a trecut prin mâinile a trei procurori, a generat sute de audieri și chiar piste internaționale. Cu toate acestea, rezultatul a rămas neschimbat: autorul și mobilul crimei sunt complet necunoscute.

Scene macabre și o crimă învăluită în mister

Era ora 06:00 dimineața când o asistentă medicală care se îndrepta spre Spitalul Militar a încremenit. Lângă ghereta de pază a Consulatului German din Sibiu, sublocotenentul (post-mortem) Marius Paliuc zăcea într-o baltă de sânge. Fusese înjunghiat de mai multe ori.

Atmosfera tensionată de la fața locului și mobilizarea criminaliștilor, jandarmilor și procurorilor sugerau că prinderea autorului este o chestiune de zile. Crima fusese descrisă inițial ca una „dezordonată”, un tip de atac care, în mod normal, lasă în urmă o amprentă genetică sau indicii clare. Însă, ce părea la început o rezolvare ușoară s-a transformat într-o crimă învăluită în mister.

Anchetatorii au mers pe absolut toate variantele posibile: gelozie, dușmănii, conflicte profesionale, verificări ADN în masă și teste cu poligraful. S-a luat în calcul inclusiv ipoteza că Marius Paliuc nici măcar nu era ținta atacului, având în vedere că în acea zi făcuse schimb de tură cu un coleg. Cu toate acestea, fiecare pistă promițătoare s-a prăbușit ca un castel din cărți de joc.

„Cum se găsea o pistă și se credea că e răspunsul, la un moment dat probele arătau contrariul. (…) Jandarmul era o persoană introvertită, foarte discretă. Faptul că încă nu avem mobilul îngreunează cel mai mult ancheta”, explicau reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu în anii trecuți.

Citește și: Jandarmul ucis la consulatul Germaniei din Sibiu – Un nou procuror a preluat cazul. Mama lui Paliuc: Mi-e scârbă de toți

Dosarul a rămas deschis, iar piste noi continuă să apară

După pensionarea procurorului criminalist Ioan Boțoc în 2016 și eșecul unui al doilea magistrat, dosarul a ajuns în primăvara anului 2019 pe masa procurorului Valentin Florescu. Acesta prelua cazul ca pe o provocare majoră, sperând că o „minte limpede” va găsi veriga lipsă. „Cu siguranță nu este o crimă perfectă și până la urmă se va descoperi criminalul”, spunea Florescu în 2019.

În anii ce au urmat, anchetatorii au continuat cercetările și au procedat chiar la reluarea audierilor și verificarea a zeci de scenarii. Investigațiile au depășit de mult granițele județului și ale țării, dar norocul pare să fi fost, de fiecare dată, de partea criminalului.

După 14 ani, informații noi continuă să apară, însă toate se dovedesc a fi piste ce nu duc nicăieri. Surse judiciare au declarat, pentru Ora de Sibiu, că au venit informații inclusiv dintr-o închisoare din Ungaria, unde un deținut s-ar fi lăudat în fața colegilor de celulă că ar fi ucis un om al legii în România, cu mulți ani în urmă, și că a scăpat neprins. Această nouă pistă a fost investigată cu maximă seriozitate, dar s-a dovedit că informația nu a fost relevantă pentru cazul din Sibiu.

Citește și: Jandarmul sibian ucis în fața Consulatului Germaniei, înaintat în grad după șapte ani de la crimă

Fapta nu se va prescrie

Singura certitudine în acest moment este că, din punct de vedere legal, dosarul nu va fi niciodată închis de la sine. Fiind vorba despre o infracțiune de omor, fapta este imprescriptibilă.

Dosarul „Paliuc” rămâne o pată pe obrazul justiției sibiene. Până când „veriga lipsă” va ieși la iveală, asasinul jandarmului de la Consulatul German rămâne liber, ascuns undeva în mulțime.