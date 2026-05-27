Sibiul s-a transformat spectaculos în ultimii ani, devenind un punct de referință pentru familiile care caută nu doar simplă recreere, ci experiențe educative și tehnologizate. În 2026, peisajul spațiilor de joacă din oraș este unul diversificat, acoperind preferințe de la realitatea virtuală la trasee montane de adrenalină.

Cea mai ambițioasă investiție în divertismentul pentru copii din regiune rămâne Playtopia, situată pe Șoseaua Alba Iulia. Acest centru uriaș a revoluționat conceptul de timp liber prin împărțirea spațiului pe zone tematice care servesc categorii de vârstă distincte.

Pentru cei mai mici vizitatori, Planeta MEER oferă un decor subacvatic cu o piscină cu bile de dimensiuni record, în timp ce adolescenții sunt atrași magnetic de Planeta RAUM, unde echipamentele de realitate virtuală și traseele suspendate la mare înălțime oferă doza necesară de adrenalină.

Accesul în acest univers al distracției este structurat pentru a oferi flexibilitate. O oră de joacă în timpul săptămânii costă 45 de lei, în timp ce în weekend tariful crește la 60 de lei. Pentru familiile care plănuiesc o zi întreagă de explorare, abonamentul „Full Day” la prețul de 120 de lei reprezintă cea mai rentabilă opțiune.

Este important de menționat că locația dispune de o cafenea modernă de unde părinții pot supraveghea copiii în timp ce lucrează sau se relaxează, beneficiind de parcare gratuită în incinta centrului comercial.

Bubble Kids și magia învățării prin joc de rol

În cartierele rezidențiale, accentul se mută pe interacțiune și educație non-formală. Bubble Kids a reușit să creeze un spațiu unde tehnologia digitală întâlnește jocurile clasice de rol. Situat pe Calea Gușteriței 23, acest loc de joacă impresionează prin videoproiectoarele interactive care transformă podeaua și pereții în suprafețe de joc sensibile la atingere. Copiii pot experimenta meserii precum cea de medic sau pompier într-un mini-oraș construit cu o atenție deosebită la detalii și siguranță.

Tarifele la Bubble Kids sunt gândite pentru a încuraja vizitele periodice. O sesiune de două ore are un cost de 55 de lei, iar părinții pot opta pentru pachete de fidelitate care reduc costul pe vizită la aproximativ 40 de lei. Un avantaj major al acestei locații este personalul specializat care asistă copiii în jocurile de rol, permițând micuților să își dezvolte abilitățile sociale într-un mediu controlat și prietenos.

Adeland Fun și fuziunea dintre sport și tehnologie

Pentru copiii cu energie debordantă, Adeland Fun de pe strada Henri Coandă reprezintă destinația ideală. Acest spațiu a fost conceput ca un hibrid între o sală de sport și un centru de gaming. În timp ce o parte a locației este dedicată mișcării fizice, cu structuri de cățărare complexe și un teren de fotbal indoor dotat cu gazon sintetic de ultimă generație, cealaltă aripă este un paradis pentru pasionații de console. Zonele dotate cu PlayStation 5 și Nintendo Switch sunt punctul central al petrecerilor aniversare pentru copiii de peste opt ani.

Intrarea generală este de 50 de lei pentru o durată de trei ore, un interval generos care permite trecerea prin toate zonele de interes. Adeland Fun se distinge prin organizarea impecabilă a evenimentelor private, unde pachetele aniversare încep de la 900 de lei pentru un grup de 10 copii, incluzând meniuri personalizate și asistență permanentă.

Aventura în aer liber pe Dealul Gușteriței la Gușterland

Atunci când vremea permite, atenția sibienilor se îndreaptă către Gușterland, proiectul care a pus Sibiul pe harta turismului de aventură din România. Situat pe platoul Dealului Gușteriței, acest parc de agrement oferă o panoramă superbă asupra orașului și Munților Făgăraș. Principala atracție este roller coaster-ul montan care funcționează pe tot parcursul anului, alături de tirolienele ce traversează zonele împădurite.

Spre deosebire de centrele indoor, aici accesul în parc este gratuit, vizitatorii plătind doar pentru activitățile pe care aleg să le încerce. O tură cu sania de vară (roller coaster) costă 30 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii, în timp ce accesul la traseele de aventură în copaci variază între 40 și 60 de lei, în funcție de dificultate.

Gușterland este destinația perfectă pentru o zi de duminică în familie, oferind și trasee de bicicletă sau zone de picnic special amenajate pentru cei care doresc o conexiune autentică cu natura fără a părăsi limitele orașului.

Experiența inedită de la Brambura Park

Dacă doriți să ieșiți puțin din granițele orașului pentru o experiență cu totul specială, Brambura Park de pe Valea Avrigului a devenit o destinație obligatorie pe harta distracției sibiene în 2026.

Vedeta incontestabilă a parcului este faimoasa Casă Întoarsă, o construcție fascinantă unde totul sfidează legile fizicii, de la mobilierul suspendat pe tavan până la detaliile casnice care par să plutească, oferind oportunități unice pentru fotografii și uimire. Pe lângă această atracție suprarealistă, parcul se întinde pe o suprafață generoasă unde copiii pot interacționa cu simpaticele alpaca în zona de mini-zoo sau se pot descărca de energie în spațiile de joacă exterioare dotate cu trambuline și tiroliene.

Taxa de vizitare pentru Casa Întoarsă este de 35 de lei pentru copii și 40 de lei pentru adulți, în timp ce accesul general în parcul de distracții și la mini-zoo costă aproximativ 20 de lei, transformând locația într-o variantă excelentă pentru o excursie de neuitat în familie.

Adrenalină și escaladă indoor la Arka Park Sibiu

Pentru copiii care nu se tem de înălțime, Arka Park din incinta parcului industrial reprezintă vârful de lance în materie de escaladă și bouldering. Această locație este ideală pentru dezvoltarea coordonării și încrederii în sine, oferind trasee adaptate atât pentru micuții de peste patru ani, cât și pentru adolescenți dornici de provocări serioase. Spațiul este generos și bine ventilat, fiind dotat cu panouri de cățărat cu auto-asigurare, ceea ce oferă un grad sporit de independență micilor sportivi.

Costurile de acces sunt structurate pentru sesiuni de două ore, oferind suficient timp pentru epuizarea energiei. Un bilet individual pentru copiii sub 14 ani costă 60 de lei, în timp ce elevii peste 14 ani și studenții plătesc 65 de lei pentru o sesiune completă care include echipamentul de siguranță. O facilitate extrem de apreciată aici este discountul de familie de 10%, valabil pentru grupuri de minim trei persoane, făcând din Arka Park o destinație accesibilă pentru ieșirile de weekend.

Aria Kids: Distracție acvatică și sporturi pe tot parcursul anului

Un alt punct de atracție major este complexul Aria, unde zona dedicată copiilor combină înotul cu jocurile recreative. Aria Kids nu este doar un bazin, ci un centru multifuncțional unde cei mici pot experimenta primele lecții de înot sau se pot juca în zonele special amenajate de lângă Aqua Park. În 2026, centrul a introdus programe de „Partner Training” unde părinții și copiii pot face sport împreună sub supravegherea unui instructor.

Accesul la Aqua Park Aria este diferențiat în funcție de momentul vizitei. În timpul weekendului, un bilet pentru copiii cu vârste între 4 și 13 ani costă 50 de lei, oferind acces la bazinele cu apă caldă și zonele de hidromasaj. Pentru adulți, tariful „Full Day” în zilele de sâmbătă și duminică ajunge la 85 de lei. Este o variantă excelentă mai ales în lunile reci sau ploioase, oferind o alternativă tropicală în inima Sibiului.

Luna Park și Science Museum: Conceptul modern de la Shopping City

În zona de sud a orașului, Shopping City Sibiu a ridicat ștacheta prin deschiderea parcului de distracții Luna Park, un spațiu în aer liber care readuce farmecul bâlciurilor clasice, dar cu dotări moderne și sigure. Mai mult decât atât, colaborarea cu Științescu Hub a dus la crearea „Science Museum”, un loc unde copiii pot participa gratuit la ateliere de tip STEAM. Aici, educația despre știință, tehnologie și inginerie se face prin experimente practice, transformând vizita la mall într-o lecție fascinantă de fizică sau robotică.

Accesul în Science Museum este, în mod surprinzător, gratuit, subliniind dorința centrului de a contribui la educația comunității. Pentru atelierele speciale, părinții trebuie doar să urmărească paginile de social media pentru a rezerva un loc. În ceea ce privește parcul Luna Park, sistemul funcționează pe bază de jetoane, iar în zilele de vineri, între orele 13:00 și 14:00, vizitatorii beneficiază de o reducere de 50% la achiziționarea acestora, facilitând accesul tuturor la roller-coaster-ele de mici dimensiuni sau la jocurile de tir.

Energy Kids Family Center și distracția la înălțime

O altă destinație majoră din zona comercială este Energy Kids Family Center, situat în incinta Shopping City Șelimbăr, un spațiu vibrant care stimulează mișcarea și agilitatea. Copiii au la dispoziție tobogane spectaculoase, trambuline, trasee de aventură și o piscină impresionantă cu bile, alături de o zonă extinsă de jocuri arcade unde părinții se pot întrece cu cei mici. Tarifele sunt extrem de accesibile, accesul pentru o singură oră fiind de 30 de lei, în timp ce varianta pentru o zi întreagă costă 70 de lei.

Pentru petrecerile aniversare organizate în acest mediu modern, pachetele personalizate încep de la 75 de lei pentru fiecare copil invitat, programul fiind zilnic între orele 10:00 și 22:00.

Diversitatea din cartiere prin Zaya Kids, Star Play și Zumzet Sibiu

Oferta este completată de locații excelente răspândite în tot orașul, fiecare având un specific propriu. Zaya Kids, situat pe Strada Teilor la numărul 15, își primește vizitatorii într-un spațiu generos de 500 de metri pătrați plin de obstacole, unde petrecerile sunt animate de mascote celebre și pictură pe față. Pe Strada Ștefan cel Mare la numărul 47, Star Play își atrage publicul cu structuri modulare moderne, curse cu obstacole în piscine cu bile și un cocotier electric inedit, spațiul găzduind și activități de tip after-school.

Pentru copiii mai mari, de peste 7 ani, Zumzet Sibiu din Cartierul Arhitecților, situat pe strada George Matei Cantacuzino, oferă o Arenă Nerf pentru bătălii pline de adrenalină, karaoke și mese de biliard, fiind o opțiune excelentă pentru preadolescenți. Pe Calea Dumbrăvii la numărul 153, Disney Arena își întâmpină clienții cu trambuline și tiroliene pe o suprafață de 500 de metri pătrați, oferind părinților un Coffee-Bar relaxant.

Sărituri spectaculoase la Happy Jump și petreceri la Party Time Șelimbăr

Pentru cei care doresc să sfideze gravitația, Happy Jump de pe Strada Malului numărul 8 este un parc specializat în trambuline interconectate, dotat cu saltele de sărit, o piscină cu bureți și coșuri de baschet. Accesul se face doar pe bază de rezervare din cauza petrecerilor private organizate frecvent în regim de exclusivitate, părinții putând urmări acțiunea de la etaj printr-un perete de sticlă securizată.

Dacă preferați un spațiu care pune accent pe gonflabile uriașe, Party Time Sibiu, situat pe Strada 1 Decembrie în Șelimbăr, oferă o curte generoasă dotată cu castele gonflabile și mașinuțe, unde un eveniment privat de trei ore în timpul săptămânii începe de la tariful de 900 de lei, oferind toate facilitățile incluse, de la băuturi la veselă.

Parcurile publice din Sibiu: Oază de bucurie cu acces gratuit

Pentru momentele în care soarele strălucește peste oraș și preferați libertatea totală, Sibiul se mândrește cu parcuri publice modernizate la standarde europene, unde accesul este complet gratuit. Primăria a investit masiv în zonele de recreere din cartiere, înlocuind vechile structuri cu ansambluri de joacă tematice, sigure și atractive.

Parcul de la „Belvedere”, cel mai nou și mai spectaculos parc al orașului, oferă o zonă de joacă uriașă cu podele cauciucate, mini-tiroliene și echipamente de fitness pentru tineri. De asemenea, parcul din zona cartierului Ștrand sau cel de pe strada Oituz au devenit adevărate puncte de întâlnire pentru micii sibieni. Faptul că aceste spații sunt gratuite reprezintă un beneficiu imens pentru familii, permițând copiilor să socializeze și să se joace în aer liber în fiecare zi, fără a genera costuri suplimentare.

Natura și tradiția din Muzeul Astra: Cel mai mare loc de joacă natural

Nu putem încheia lista fără a menționa Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului (Muzeul Astra). Deși accesul în muzeu se face pe bază de bilet sau abonament anual (foarte accesibil pentru localnici), odată intrat, spațiul devine cel mai mare și mai frumos loc de joacă natural din România.

Există zone special amenajate „Etno-Tehno Parc”, unde copiii pot învăța despre mecanismele vechi prin joacă, pot hrăni rațele pe lac sau pot alerga pe pajiștile imense sub privirile părinților care se bucură de o plimbare culturală.