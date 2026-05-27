Vara se apropie, iar sibienii încep deja să caute cele mai bune locuri pentru relaxare și răcorire în zilele toride. De la piscine exterioare încălzite și ștranduri, până la lacuri amenajate, județul Sibiu oferă numeroase variante atât pentru familii, cât și pentru cei care vor o zi de relaxare sau distracție. Unele locații și-au deschis deja porțile, în timp ce altele se pregătesc să dea startul sezonului în primele zile ale lunii iunie.

Piscine exterioare la Carpentiere Arena

La hotelul de 4 stele din Mărginimea Sibiului, o locație înconjurată de natură, pune la dispoziția sibienilor și turiștilor două piscine all-season de mari dimensiuni.

Două piscine exterioare încălzite all-season (34–38°C), dintre care una infinity cu perete de sticlă, jacuzzi cu cromoterapie, trei tipuri de saune și ciubărul tradițional din lemn alcătuiesc un spațiu de relaxare rar întâlnit.

Tarifele sunt de 150 de lei în timpul săptămânii și 200 de lei în weekend și includ șezlong, halat, șlapi de unică folosință și cască pentru piscină.

Se deschide Beach Club Avrig | Corabia Piratilor

De sâmbătă se deschide și „Corabia Piraților” din Avrig, una dintre atracțiile estivale din zonă. Administratorul complexului, Arnold G. Klingeis, a anunțat detalii despre program și tarife.

„Corabia piraților se deschide sâmbătă. Până în 15 iunie va fi 50 lei de persoană, doar în weekend avem tarifele celelalte. Urmează și noutăți: după 15 iunie o să fie 100 lei la VIP, 70 lei pe platforma piscinei mari și 60 de lei pe plaja de nisip”, a spus administratorul.

Piscină interioară la Aria Sibiu

Piscina Aria este una dintre cele mai mari din Sibiu, având o lungime de 25 de metri și o lățime de 15 metri. Adâncimea apei este graduală, de la 1,20 la 1,40 metri, iar temperatura minimă ajunge la 28°C.

Piscina Aria este acoperită și funcționează pe tot parcursul anului. Prețurile încep de la 40 de lei pentru un copil și 70 de lei pentru un adult. Mai exact, de luni până vineri costă 40 de lei intrarea pentru copii, 65 de lei pentru adulți pentru patru ore și 70 de lei pentru acces „full”. În weekend, prețurile sunt mai mari, respectiv 85 de lei pentru adulți și 65 de lei pentru copii.

La Aria Cisnădie prețurile sunt mai mici. Tarifele încep de la 45 de lei pentru patru ore/adult, în timpul săptămânii, și ajung la 49 de lei în weekend. Pentru intrarea „full”, sibienii plătesc 59 de lei în timpul săptămânii și 65 de lei în weekend. Lista completă cu prețurile poate fi consultată pe site-ul locației.

Ștrandul din Tălmaciu, deschis după 10 iunie

Ștrandul de la Tălmaciu se va deschide anul acesta, cel mai probabil, după 10 iunie. „Ne gândim să le mărim cu 5 lei, dar nu e sigur. Posibil să rămână tarifele la fel ca anul trecut”, a spus administratorul ștrandului.

Anul trecut, copiii sub 3 ani au avut intrarea gratuită, pentru cei între 6 și 14 ani prețul a fost de 20 de lei, iar pentru persoanele peste 14 ani, tariful a fost de 30 de lei.

Ocna Sibiului s-a deschis deja

Lacurile de la Ocna Sibiului s-au deschis deja, iar sibienii și turiștii sunt așteptați la bălăceală. În ceea ce privește tarifele, acestea vor rămâne la fel ca anul trecut. Prețul de intrare pentru adulți va fi de aproximativ 35 de lei, iar pensionarii vor beneficia în continuare de facilități.

Printre noutățile din acest sezon se numără instalarea unor camere de supraveghere și mai multe lucrări de întreținere realizate înainte de deschidere.

Și Lacul Binder s-a deschis

Rapid și aproape de casele sibienilor, Complexul pentru Sport și Agrement Lacul Binder poate reprezenta o altă opțiune pentru a petrece zilele toride care se apropie. Redeschis în prima zi a lunii mai, sibienii sunt așteptați să se bucure de nisipul fin de pe plajă și de locul de joacă plutitor. Cei care sunt în căutarea adrenalinei pot opta și pentru sporturile nautice.

Accesul pe plajă pentru adulți costă 17 lei, iar pentru copii 6 lei. Pentru locul de joacă plutitor, părinții vor trebui să plătească 28 de lei/copil pentru o oră sau 58 de lei pentru toată ziua. Pentru adulți, tarifele sunt mai mari, respectiv 40 de lei/oră și 78 de lei/zi.

Tarifele pot fi consultate pe site-ul oficial al complexului. Tot acolo se pot face programări și pot fi cumpărate abonamente pentru sporturile nautice. În luna mai, intrarea în complex se face exclusiv prin poarta de pe strada Lacul Binder, urmând ca în lunile de vară să fie deschisă și poarta dinspre strada Țiglari.

Prețuri mai mari la Baia Populară Sibiu

Baia Populară Sibiu este cel mai vechi SPA din România. Anul acesta tarifele au crescut, astfel că, în prezent, adulții care vor să petreacă o oră și jumătate în bazin plătesc 30 de lei, cu 2 lei mai mult decât acum doi ani.

Copiii, elevii, studenții, persoanele cu handicap și pensionarii vor plăti 18 lei pentru o oră și jumătate la bazin. Pentru pasionații de înot, o opțiune poate fi abonamentul de 410 lei/lună sau 235 de lei pentru zece ședințe valabile două luni. Lista completă cu tarife poate fi consultată pe site-ul locației.

Se deschide piscina la Versailles

În curând se va deschide și piscina de la Versailles. „Deschidem când vine căldura. Oamenii încă nu sunt obișnuiți să meargă de acum la piscină, din păcate. Noi sperăm să deschidem după 1 iunie, încă lucrăm la deschiderea piscinei”, a spus administratorul.

Cât despre majorarea tarifelor, acesta ia în calcul o scumpire, însă încă nu a fost stabilit un preț.

Sursa: Facebook Versailles weddings & events Sibiu

S-a deschis piscina și la Pensiunea Mai

La fel ca în anii trecuți, Pensiunea Mai primește la piscină și persoane care nu sunt cazate, însă cu o anumită condiție.

Reprezentanții pensiunii spun că cei interesați trebuie să sune înainte pentru rezervare, deoarece prioritate au oaspeții unității. „Să dea telefon dinainte, pentru că prioritate au oaspeții noștri. Noi am deschis piscina, însă vremea nu a ținut cu noi. Sperăm să se încălzească și să putem da drumul complet sezonului. Avem două piscine: una interioară și una exterioară. Tariful va rămâne tot 80 de lei, cu șezlong inclus și acces la piscina interioară. Programul este între 10:30 și 19:00”, a spus un reprezentant al Pensiunii Mai.

Sursa: Facebook Pensiunea MAI

Se deschide și ștrandul din Cisnădie

Mircea Orlățan, primarul din Cisnădie, anunță că tarifele pentru ștrand vor rămâne aceleași ca anul trecut. Data exactă a deschiderii nu a fost încă stabilită, însă este estimată pentru mijlocul lunii iunie, posibil odată cu începerea vacanței elevilor de gimnaziu.

Astfel, în ceea ce privește tarifele de acces, copiii până la vârsta de 6 ani beneficiază de intrare gratuită. Elevii, studenții și pensionarii vor plăti un bilet de 15 lei, iar prețul unui bilet pentru adulți este de 30 de lei. De asemenea, cei care doresc să își sporească confortul pot închiria șezlonguri sau umbrele, fiecare la prețul de 10 lei.

Băile Mirecurea Sibiului, deschise din 20 iunie

Piscina de la exterior de la Băile Miercurea Sibiului se deschide începând cu 20 iunie. Tarifele rămân aceleași: 60 lei pentru adulți și 30 lei pentru copii. „Pentru cei mici pregătim și câteva îmbunătățiri la zona de joacă, pentru o experiență și mai plăcută”, spune administratorul.

Ștrandul Aqua Fun

Ștrandul Aqua Fun din Sibiu este o altă destinație unde sibienii se vor putea simți bine în această vară. Potrivit administratorului, cel mai probabil ștrandul va fi deschis la începutul lunii iunie, însă nu a fost stabilită o dată exactă.