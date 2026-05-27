Echipa CSM Sibiu Rugby 7 S masculin seniori a încheiat turneul de la Cluj-Napoca cu o victorie de prestigiu, 19-7 cu liderul CSU Timișoara, primul succes din cadrul Campionatului Național de Rugby masculin în 7.

Meciul a fost disputat în incinta sportivă a Universității Babeș-Bolyai, una dintre cele mai moderne arene destinate rugby-ului din țară.

Confruntarea cu CSU Timișoara a constituit ultimul meci al turneului și, totodată, cel mai important pentru CSM Sibiu. Rugbiștii sibieni au abordat partida cu determinare și seriozitate, arătând că lotul este în creștere continuă și că munca depusă la antrenamente dă roade în fiecare meci disputat.

Defensiva solidă a echipei CSM Sibiu a limitat considerabil posibilitățile ofensive ale timișorenilor, în timp ce atacul sibienilor a valorificat eficient ocaziile create, materializând trei încercări și adăugând punctele necesare din transformări și penaltyuri.

”Această victorie confirmă traiectoria pozitivă a grupului din Sibiu, noi suntem practic ca o echipă de amatori și concurăm cu echipe profesioniste. E un sport olimpic, jucătorii au dat dovadă de coeziune, spirit de echipă și ambiție, calități esențiale în rugby-ul de șapte, unde ritmul de joc este alert și fiecare acțiune poate fi decisivă. Performanța de la Cluj-Napoca reprezintă un semnal clar că CSM Sibiu Rugby Seven S este o forță de luat în calcul în competițiile naționale de seniori. Încercăm sa creștem, este bine raportat la ce condiții oferim” a declarat antrenorul Răzvan Borcan.

Tânărul tehnician speră să reînvie la Sibiu și echipa de rugby în 15. ”Sperăm ca pe viitor să reînființăm și echipa de rugby în 15, sunt discuții în acest sens. Sibiul are un CV stufos la rugby în 15, din 1952, cu multe medalii la Campionatul Național” a mai spus antrenorul Răzvan Borcan.

CSM Sibiu se clasează pe locul 10 în Campionatul Național din cele 13 competitoare, având o victorie și șapte înfrângeri. Echipa sibiană se antrenează pe terenul din Valea Aurie.

LOT CSM SIBIU RUGBY SEVEN S, SENIORI:

Darius Diac, Ionuț Matei, Robert Mureșan, Cristian Mirion, Nicușor Popa, Mihai Pascu, Alexandru Ștefănel, Ionuț Șerban, Călin Curta, Denis Asanov, Andrei Borcea

Antrenor: Răzvan Aurel Borcan