CSU Sibiu a încheiat Liga Națională de baschet pe locul 7, după ce a câștigat seria cu FC Argeș Pitești, scor 2-1 la general.

După 1-1 la general, FC Argeș și CSU Sibiu și-au disputat locul 7 în meciul de la Pitești, ultimul al acestui sezon.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Primul sfert a aparținut argeșenilor, care conduceau cu 37-24 după 10 minute. Sibienii au revenit în meci în al doilea sfert, pe care și l-au adjudecat cu 32-21.

A fost echilibru total în al treilea sfert, încheiat 25-25. Seria s-a decis în ultimul sfert, argeșenii aveau 101-97 cu 90 de secunde înaintea finalului. FC Argeș a ratat 2 libere cu 8 secunde înainte de final!

Astfel, CSU a câștigat cu 106-105 și termină campionatul pe un onorabil loc 7.

CSU Sibiu: M. Randolph 27, Smith 23, Fîntînă 19, Stone 12, Pratt 9, Roschnafsky 9, King 4, Drăgan 3, Blidaru, Adamovic.