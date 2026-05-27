Sibienii care pun preț pe sănătatea și estetica picioarelor au acum un motiv în plus de bucurie. Salonul „Pedissima by Karina Nica”, situat pe strada Ceferiștilor nr. 20, își extinde echipa. Ana Maria este noua specialistă dedicată exclusiv pedichiurii estetice. Cu o experiență solidă, dobândită de-a lungul anilor, aceasta și-a perfecționat portofoliul prin însușirea directă a tehnicilor Karinei Nica, garantând astfel cele mai înalte standarde de execuție și precizie.

În prag de vară, când sandalele devin accesoriul principal, cererea pentru o pedichiură impecabilă este în creștere. Pentru a menține calitatea serviciilor și a reduce timpul de așteptare, Karina Nica a ales să își mărească echipa, aducând alături de ea o persoană în care are deplină încredere.

Garanția calității „Pedissima”, acum și prin Ana Maria

Deși salonul este recunoscut în Sibiu ca punct de referință pentru cazurile problematice complexe (unghii încarnate, micoze, tratament veruci), pedichiura estetică ocupă un loc esențial în ritualul de îngrijire. Ana Maria este specialista care se va ocupa de transformarea vizuală a picioarelor clientelor, sub „lupa” și tehnicile implementate de Karina.

„Dacă îți dorești o pedichiură estetică realizată impecabil, cu maximă atenție și profesionalism, Ana Maria este alegerea perfectă. Am investit timp în pregătirea ei, deoarece am încredere totală în abilitățile sale. Ana este într-o continuă instruire pe tehnicile mele specifice, astfel încât fiecare clientă să beneficieze de același standard de excelență cu care s-a obișnuit la Pedissima”, declară Karina Nica.

Pasiune pentru frumusețe și sănătate

Ana Maria nu aduce doar o mână de lucru în plus, ci și o pasiune autentică pentru acest domeniu. Specializarea ei pe zona estetică permite salonului să segmenteze mai bine serviciile, astfel încât fiecare client să primească atenția necesară tipului său de nevoie.

„Sunt mândră să fac parte din echipa Pedissima și să fiu specialista dedicată pedichiurii estetice. Pentru mine, nu este vorba doar de culoare, ci de a oferi clientelor un rezultat sănătos, elegant și perfect îngrijit. Îmi place să văd satisfacția femeilor care pleacă de la noi cu încrederea că picioarele lor arată impecabil în orice încălțăminte”, spune Ana Maria.

Standarde de excelență și îngrijire profesională

Diferența dintre o pedichiură obișnuită și una realizată la Pedissima constă în rigoarea procedurilor utilizate. Chiar și în cazul serviciilor estetice, se folosește tehnica modernă „pe uscat”, o metodă care elimină băile de apă pentru a asigura o igienă superioară și a preveni proliferarea bacteriilor. Siguranța este garantată de un proces riguros de sterilizare a instrumentarului conform normelor medicale, oferind clientelor protecție totală. În plus, utilizarea produselor profesionale de înaltă calitate asigură o rezistență a ojei semipermanente de până la șase săptămâni, păstrând aspectul proaspăt și strălucitor pe termen lung.

Detalii și programări

Echipa de la Pedissima by Karina Nica pune un accent deosebit pe prevenție, astfel că orice sesiune de pedichiură estetică include și o monitorizare atentă a sănătății piciorului pentru a depista eventuale probleme timpurii.

Tarifele sunt accesibile și adaptate nevoilor fiecăruia, pornind de la 120 de lei pentru o igienizare simplă și 150 de lei pentru o pedichiură estetică completă. Salonul este situat pe strada Ceferiștilor nr. 20, iar pentru programări sau informații suplimentare, sibiencele pot apela numărul de telefon +40 736 925 230 sau pot urmări activitatea echipei pe paginile de socializare.