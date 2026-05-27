Pe scurt: Copiii din Sadu au aprins becuri cu circuite electrice și au creat afișe despre energia verde, într-un proiect educativ desfășurat la Satul Luminii.

Elevii Școlii Gimnaziale „Samuil Micu” din Sadu au marcat „Anul Luminii” printr-o serie de activități educative desfășurate la Satul Luminii, potrivit Primăriei Sadu. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Asociația „Științe Experimentale Aplicate Spectaculos” – Laboratoarele Mobile SEAS, care a prezentat conceptele de electricitate pe înțelesul copiilor, prin demonstrații practice și experimente interactive.

În cadrul atelierelor coordonate de cadrele didactice, elevii au avut ocazia să construiască o hidrocentrală în miniatură, să aprindă becuri folosind circuite electrice, să realizeze afișe cu tema „Energia verde pentru viitor” și să discute despre importanța energiei în viața de zi cu zi. Activitățile au pus accent pe patrimoniul local, în special pe Hidrocentrala Sadu I, cea mai veche hidrocentrală din țară.

Potrivit organizatorilor, copiii au demonstrat curiozitate, implicare și creativitate, explorând responsabilitatea față de mediu și rolul cunoașterii în construirea unui viitor sustenabil. Primăria Sadu a transmis mulțumiri elevilor, cadrelor didactice și Asociației SEAS pentru implicarea în această activitate educativă.