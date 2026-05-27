Pe scurt: Europa trece printr-un episod istoric de caniculă, cu temperaturi record și măsuri de urgență în mai multe state. Franța anunță decese și extinde alertele de sănătate.

Un val de căldură de proporții afectează mari regiuni din Europa, determinând autoritățile din zece țări să emită avertizări oficiale de caniculă.

Potrivit Libertatea, fenomenul meteorologic care a generat acest episod împinge aer cald și uscat spre continent, blocând pătrunderea ploilor și a maselor de aer rece.

Ieri, 26 mai, mai multe avertizări privind temperaturile extreme au fost emise în anumite regiuni din Austria, Polonia, Cehia, Italia, Spania, Portugalia, Franța, Serbia și Belgia, precum și pe întreg teritoriul Luxemburgului. Autoritățile au sfătuit populația să se protejeze de căldură, să consume suficiente lichide și, în unele cazuri, să evite deplasările în aer liber în intervalele cele mai fierbinți.

Temperaturi record în capitale europene și situație critică în Franța

Mai multe capitale europene au înregistrat marți, 26 mai, temperaturi de peste 30 de grade Celsius: la Roma s-au atins 32 de grade, la Viena 31 de grade, iar la Londra s-au raportat chiar 34 de grade Celsius. Franța se numără printre cele mai afectate state, cu victime raportate și alertă portocalie emisă de Météo France. Guvernul francez a confirmat că temperaturile extreme au provocat deja mai multe decese.

Luni, 25 mai, a fost cea mai călduroasă zi de mai înregistrată vreodată în Franța de la începutul măsurătorilor meteorologice. Climatologul Matthieu Sorel a declarat pentru AFP:

„Este vorba, desigur, de un episod excepțional, fără precedent în istorie. Toate superlativele sunt permise pentru a descrie această fază meteorologică actuală”.

Potrivit Météo France, aceste niveluri de căldură la sfârșit de mai sunt o consecință clară a schimbărilor climatice, astfel de temperaturi fiind imposibile în urmă cu 30 sau 40 de ani.

Ministrul francez al Sănătății a avertizat că valul de căldură prezintă riscuri inclusiv pentru tineri, cum ar fi sportivii. Opt departamente franceze se aflau marți la al doilea nivel de alertă de caniculă, care semnalează pericole pentru sănătate, iar miercuri, 27 mai, numărul acestora va crește la 13, potrivit tagesschau.de.

Pentru joi, 28 mai, premierul Sébastien Lecornu a convocat cabinetul la o ședință pentru un prim bilanț al situației. Între timp, valul de căldură continuă să se extindă în sud-vestul Franței, iar Météo France a anunțat că temperaturile ar putea ajunge la 38-39 de grade în unele zone.

Germania și România resimt valul de căldură, cu temperaturi peste normalul perioadei

Și Germania a înregistrat marți, 26 mai, temperaturi foarte ridicate. Serviciul Meteorologic German a anunțat valori de până la 29 de grade Celsius în nord-est și până la 34 de grade în restul țării, însă nu au fost emise avertizări oficiale de caniculă.

În România, prognoza meteo indică o săptămână cu temperaturi peste media perioadei, maximele urmând să ajungă până la 33 de grade Celsius. Cea mai caldă zi este miercuri, 27 mai, iar spre finalul săptămânii sunt așteptate ploi și o ușoară răcire a vremii.