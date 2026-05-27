Pe scurt: Tinerii muzicieni și cei mici sunt invitați la două concerte speciale la Sala Thalia, cu participarea Orchestrei Filarmonicii Sibiu și a dirijorului Andrej Vesel.

Filarmonica de Stat Sibiu dedică finalul lunii mai tinerelor talente și publicului tânăr, prin două evenimente speciale la Sala Thalia, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Concert simfonic cu tineri soliști din Alba Iulia, Sibiu și București, joi, 28 mai

Joi, 28 mai 2026, de la ora 19:00, Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu, sub bagheta dirijorului Andrej Vesel, va susține un concert simfonic ce îi aduce în prim-plan pe tineri soliști ai unor importante instituții de învățământ muzical din Alba Iulia, Sibiu și București. Programul serii cuprinde lucrări de Haydn, Mozart, Mendelssohn, Grieg, Bach, Weber, Verdi, Gounod și Ceaikovski, interpretate de elevi și muzicieni aflați la început de drum artistic.

Concert educativ pentru copii, vineri, 29 mai

Vineri, 29 mai 2026, de la orele 10:00 și 11:00, cei mici sunt invitați la concertul educativ „Mama mea, gâsca” de Maurice Ravel, o incursiune muzicală în lumea basmelor și a imaginației. Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu va fi dirijată de Andrej Vesel, cu participarea actriței Veronica Arizancu în rol de narator. Participarea la concertul educativ se face pe bază de rezervare, la numărul de telefon 0735 566 486.

Biletele și informațiile suplimentare sunt disponibile pe site-ul Filarmonicii de Stat Sibiu: www.filarmonicasibiu.ro. Pentru alte activități dedicate copiilor, Filarmonica Sibiu a organizat recent și ateliere de percuție.