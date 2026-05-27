Pe scurt: Granturi de până la 200.000 de euro pentru românii din diaspora care vor să investească în România. Programul se desfășoară între 2026 și 2029.

Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri, 27 mai 2026, lansarea programului „Diaspora Investește Acasă”, destinat românilor din diaspora care doresc să revină în țară și să deschidă afaceri.

Potrivit Economica.net, suma totală pusă la dispoziție este de 100 de milioane de euro, iar sprijinul financiar va fi acordat prin Banca de Investiții și Dezvoltare în perioada 2026–2029.

Programul prevede acordarea de granturi care pot acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Creditele de investiții pot avea valori cuprinse între 5.000 și 500.000 de euro, iar perioada maximă de creditare este de 10 ani, cu scadență finală cel târziu la 31 decembrie 2037.

Beneficiarii trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții, însă pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă scade la 5%.

Condiții pentru accesarea granturilor și criterii de eligibilitate

Programul se adresează start-up-urilor înființate de cetățeni români stabiliți în străinătate, care îndeplinesc mai multe condiții. Printre criteriile principale se numără:

deținerea majoritară a capitalului social de către cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate pentru cel puțin 12 luni consecutive în ultimele 18 luni;

experiență profesională sau studii relevante de minimum un an în domeniul pentru care se solicită finanțarea;

menținerea investiției și a structurii acționariatului pentru cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției.

Banca de Investiții și Dezvoltare va fi responsabilă de acordarea, monitorizarea și plata granturilor. Sprijinul financiar va fi acordat în limita bugetului disponibil, iar schema de ajutor de minimis stabilește condițiile de eligibilitate pentru firmele nou înființate de români din diaspora.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că prin acest program se dorește transformarea experienței profesionale, a competențelor și a resurselor românilor din diaspora într-un motor de dezvoltare economică pentru România. „Transmitem astfel un semnal că susținem inițiativa antreprenorială și investițiile realizate de românii care doresc să contribuie activ la dezvoltarea economiei naționale. Programul înseamnă investiții sustenabile, noi oportunități pentru comunitățile locale și crearea de locuri de muncă”, a precizat Nazare.

„Diaspora Investește Acasă” este primul program dedicat românilor din diaspora și face parte din obiectivele Ministerului Finanțelor privind susținerea investițiilor, stimularea antreprenoriatului și consolidarea legăturilor economice dintre România și comunitățile românești din afara granițelor țării.