Pe scurt: Joi, 28 mai 2026, vântul va sufla cu putere în Moldova, Transilvania, sudul Banatului și alte regiuni, potrivit ANM. Județele afectate sunt detaliate în articol.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 27 mai 2026, o atenționare Cod galben de vânt valabilă pe parcursul zilei de joi, 28 mai 2026, pentru mai mult de jumătate din teritoriul României.

Potrivit ANM, avertizarea vizează județe din Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.

Conform meteorologilor, vântul va avea intensificări semnificative, cu viteze la rafală cuprinse între 50 și 70 km/h în zonele joase. În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele pot ajunge local la 70-90 km/h, ceea ce poate produce disconfort și probleme punctuale, mai ales în zonele montane expuse.

Județele marcate cu Cod galben sunt: Dolj, Mehedinți, Caraș Severin, Hunedoara, Gorj, Alba, Sibiu, Cluj, Brașov, Buzău, Brăila, Tulcea, Galați, Vaslui, Iași și Botoșani (integral), precum și Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Vrancea, Bacău, Neamț, Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș și Hunedoara (parțial). Zonele montane din Carpații Meridionali și Occidentali sunt de asemenea vizate de intensificări ale vântului.

ANM recomandă populației să fie atentă la posibilele efecte ale vântului puternic, care poate duce la doborârea copacilor, avarii la rețelele electrice sau la acoperișuri, precum și la dificultăți în trafic, mai ales pentru autovehiculele de mare tonaj sau cele cu remorcă. Autoritățile locale și serviciile de intervenție sunt pregătite să intervină în caz de urgență.

Avertizările de vânt puternic au devenit frecvente în această perioadă, după cum au anunțat meteorologii și în săptămânile anterioare.

