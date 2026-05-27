Pe scurt: Kapital Festival nu se mai ține în 2026, iar biletele deja cumpărate pot fi folosite sau returnate. Organizatorii promit o ediție spectaculoasă în 2027.

Ediția din 2026 a Kapital Festival nu va mai avea loc, potrivit unui anunț transmis de organizatori miercuri, 27 mai 2026.

Decizia vine după luni de pregătiri intense și peste 100 de persoane implicate în organizare, însă o serie de factori externi au făcut imposibilă desfășurarea evenimentului în această vară, în formatul dorit și în locația tradițională.

Potrivit organizatorilor, principalele motive care au dus la amânarea festivalului sunt modificările legislative întârziate de autorități, care afectează capacitatea de organizare pe Arena Națională, criza economică care a impactat puternic populația din România și din regiune, instabilitatea politică, lipsa unui Guvern și suprataxarea evenimentelor – aproape 40% din prețul unui bilet fiind reprezentat de taxe fiscale și parafiscale. Toate aceste elemente au făcut imposibilă organizarea festivalului în luna iulie 2026.

„Fanii festivalului sunt sufletul Kapital. Avem inima frântă că nu ne vom putea întâlni în acest an, după atâta muncă și efort depus pentru a le oferi o experiență memorabilă. A fost una dintre cele mai dificile decizii pe care a trebuit să o luăm, însă este singura decizie responsabilă care să ofere oamenilor garanția că se vor putea reîntâlni la a doua ediție KAPITAL cu experiența completă. Sperăm că și din perspectiva predictibilității politice și economice, lucrurile se vor îmbunătăți rapid, pentru că un festival de asemenea anvergură are nevoie de predictibilitate și luni bune de organizare”, a declarat Bogdan Buta, CEO & Fondator Kapital Festival

Organizatorii au decis, împreună cu autoritățile, partenerii și artiștii confirmați, să reprogrameze cea de-a doua ediție a festivalului pentru 2027. Ei promit că ediția viitoare va fi și mai spectaculoasă și va continua povestea începută în 2025, când s-a format o comunitate impresionantă de fani.

„Situația din acest an ne ambiționează să dăm tot ce putem mai bun și să depășim așteptările tuturor în 2027. Planul nostru este ca și cea de-a doua ediție să se desfășoare în aceeași locație, în aceeași perioadă, cu aceleași ingrediente care știm că au plăcut fanilor. Am început deja pregătirile pentru 2027, vă vom ține la curent negreșit”, a transmis Edy Chereji, Co-fondator & Chief Public Affairs Kapital Festival.

Fanii care au achiziționat deja bilete pentru ediția din 2026 vor primi toate detaliile și opțiunile pentru ediția din 2027, inclusiv posibilitatea de refund, pe adresa de email folosită la achiziție. Organizatorii au anunțat că aceste informații vor fi comunicate începând cu data de 5 iunie 2026.

Kapital Festival a debutat în 2025 și a atras rapid o comunitate largă de fani din București, din țară și din străinătate. Organizatorii promit că ediția din 2027 va ridica standardele și va oferi o experiență memorabilă pentru toți participanții. Pentru mai multe detalii despre artiștii anunțați anterior, puteți consulta și acest articol din arhivă.